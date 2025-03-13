Yunanistan'ın Yeni Cumhurbaşkanı Göreve Başladı

Yunanistan’ın yeni Cumhurbaşkanı Konstantinos Tasulas, yemin ederek resmi olarak görevine başladı. 12 Şubat’ta Yunanistan Parlamentosu’nda gerçekleştirilen oylamada Cumhurbaşkanı seçilen Tasulas, bugün mecliste düzenlenen törenle yemin etti.

Yemin töreninin ardından Cumhurbaşkanlığı’nda düzenlenen devir teslim töreniyle görevi selefi Katerina Sakelaropulu’dan devraldı.

Geçtiğimiz ay 300 sandalyeli parlamentoda yapılan seçimde, Tasulas 160 milletvekilinin desteğini alarak ülkenin yeni Cumhurbaşkanı olmaya hak kazanmıştı.

KONSTANTİNOS TASULAS KİMDİR?

1959 doğumlu Tasulas, daha önce üç kez parlamento başkanı seçilmiş ve bu göreve en geniş meclis desteğiyle gelen isimlerden biri olmuştu. Başbakan Kiryakos Miçotakis tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak gösterildikten sonra parlamento başkanlığı görevinden ayrılan Tasulas, hukuk eğitimi aldıktan sonra 1990’lı yıllarda siyasete girmiş ve 2000 yılında milletvekili seçilmişti.

Kaynak: AA