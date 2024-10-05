Genç Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki…Az Kalsın Canından Oluyordu

Estetik dolgu işlemi yaptıran bir kadın, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşadı. Dolgu sonrası geçici körlük ve bilinç kaybı gibi ciddi yan etkilerle karşılaşan kadın, yaşadığı travmatik olaya ilişkin paylaşım yaptı.

GEÇİCİ KÖRLÜK VE BİLİNÇ KAYBI

Dolgu işlemi sonrasında, burnundaki dolgunun damarını tıkaması sonucu kadın geçici körlük yaşadı ve bilinç kaybı geçirdi. 8 saatlik bir uykunun ardından uyandığında, 6 saat boyunca bilinci kapalı kaldı ve burnunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.