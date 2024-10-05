Genç Kadın Öyle Bir Şey Yaptı Ki…Az Kalsın Canından Oluyordu
Sosyal medya kullanıcısının yaptığı bir paylaşım estetik dolgu işlemlerinin tehlikesine yeniden dikkat çekti. Genç kadın yaptırdığı işlemin ardından geçici körlük ve bilinç kaybı gibi ağır yan etkilerle karşılaştı. O anlarını paylaşan sosyal medya kullanıcısının travmatik deneyimi gündem oldu.
Kaynak: Haber Merkezi
Estetik dolgu işlemi yaptıran bir kadın, hem fiziksel hem de psikolojik olarak zorlu bir süreç yaşadı. Dolgu sonrası geçici körlük ve bilinç kaybı gibi ciddi yan etkilerle karşılaşan kadın, yaşadığı travmatik olaya ilişkin paylaşım yaptı.
GEÇİCİ KÖRLÜK VE BİLİNÇ KAYBI
Dolgu işlemi sonrasında, burnundaki dolgunun damarını tıkaması sonucu kadın geçici körlük yaşadı ve bilinç kaybı geçirdi. 8 saatlik bir uykunun ardından uyandığında, 6 saat boyunca bilinci kapalı kaldı ve burnunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.
SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Genç kadının bu korkutucu deneyimi, sosyal medya platformlarında hızla yayıldı. Kadın, "Dolgu yaptırırken böyle sonuçlar yaşayacağımı hiç düşünmemiştim" diyerek yaşadığı şoku dile getirirken, birçok sosyal medya kullanıcısı estetik işlemler hakkında endişelerini paylaştı. Öte yandan sosyal medya kullanıcıları estetik işlemleri yaptırmaktan vazgeçtiklerini de dile getirdi.