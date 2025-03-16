CHP'li Gürer'den 'Gıdada Tağşiş' Tepkisi! 'Belediyelere de Yetki Verin'

Son dönemde ülkede gıda ürünlerinde yapılan taklit ve tağşiş giderek artarken, denetimlerin sıklaşması gerektiği gerçeği de gündeme geldi. CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, ülke genelinde 750 bin işletmede denetim sağlanması gerektiğini belirterek, bunun 8 bin bakanlık görevlisi ile olmasının zor olduğunu vurguladı. Gürer, taklit ve tağşişin en çok tespit edildiği kentin 39 ürünle Aydın olduğunu, İstanbul'un 28 ürünle ikinci, Ankara'nın da 22 ürünle üçüncü olduğunu bildirdi.

EN RİSKLİ ÜRÜNLER

Taklit ve tağşişte başı çeken ürün gruplarının bitkisel yağlar, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünlerinin olduğunu söyleyen CHP'li vekil, “Ne yediğimizi, ne içtiğimizi bilmenin yolu ürün, üretim süreçlerini takip etmekten geçiyor. Özellikle etiket okuma konusu dikkate alınmalıdır. Yediğimiz ürünlerden zehirlenmeler de yaşandığı unutulmamalıdır. İçeriği belirtilenden farklı olup olmadığını sorgulamak da bir haktır” diye konuştu.

'BELEDİYELERE DENETİM YETKİSİ VERİLSİN'

Gürer, 2012 yılında uygulamaya konan düzenleme doğrultusunda taklit ve tağşiş ürünlerin belli sürelerde toplu olarak teşhir edilip tüketiciyi bilinçlendirme amaçlı duyurulduğunu, 2024 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bu ürünleri sürekli açıklamaya başladığını vurgulayarak, "Bu durum, ülkemizde bu tür ürünlerle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. 750 bin işletme, 8 bin denetim elemanı ile denetleniyor. Bu denetimler daha çok ihbara dayalı. Belediyelerin bu bağlamda denetim yetkisi, 2004 ve 2012 yıllarında yapılan düzenlemelerle önemli ölçüde Tarım ve Orman Bakanlığı yetkili kılındı. Bu süreç denetimsizliği artırdı. Belediyelere yetkileri artırılarak verilmelidir" dedi.

'DAHA ÇOK DENETİM YAPILMALI'

Vatandaşların sağlığı için daha fazla denetim yapılması gerektiğinin önemini işaret eden Ömer Fethi Gürer, “Vatandaşın ne yediğini, ne içtiğini bilmesi çok önemli. Merdiven altı, kayıt dışı ve kaçak üretimler var. Bu ürünler belirli noktalarda ortaya çıkıyor, ancak bunların dışında daha vahim durumlar da var. Ekonomik kriz, vatandaşları daha uygun fiyatlı ürünlere yönlendiriyor. Bu durum, sahtekarların taklit ve tağşiş ürünlerle piyasaya girmesine neden oluyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi