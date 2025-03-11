Listede Yok Yok! Korkunç Oyun Ortaya Çıktı: Hepsinin Son Kullanma Tarihini Değiştirmişler

Türkiye'den Avrupa'ya ihraç edilen gıda ürünlerinin "sağlığa zararlı" olduğu gerekçesiyle art arda sınırdan reddedilmesi ve Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın yayımladığı ifşaat listeleri sonrası vatandaşın gıda ürünlerine güveni ciddi şekilde zedelendi.

Son olarak Mersin'de Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ihbar hattına gelen şikayetler doğrultusunda gerçekleştirdiği çalışma sonucu, son kullanma tarihi geçmiş hijyen, temizlik ve gıda ürünleri tespit edilerek bin 500 adet ürüne el konuldu.

SAĞLIKSIZ ÜRÜNLER İMHA EDİLDİ

Denetimlerde satış yapan ilgili işletmelere idari yaptırım uygulanırken; sağlıksız ürünler, Tarsus Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü’nde imha edildi.

Denetimlerin aralıksız devam edeceğini vurgulayan Belediye Başkanı Ali Boltaç, “Halk sağlığını tehdit eden her durumun 7/24 takipçisi olacağız. Tarsus Belediyesi olarak ekiplerimiz denetimlerimizi titizlikle sürdürüyor, gerekli tüm önlemleri alıyoruz” dedi.

Kaynak: ANKA