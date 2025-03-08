İhracatta Yeni Alarm! Avrupa Türkiye’nin Bir Ürününü Daha Reddetti

Türkiye’de gıda güvenliği, son yıllarda sıkça tartışılan ve gündemde önemli yer tutan konulardan biri haline geldi. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın açıkladığı taklit ve tağşiş listeleri, tüketicilerde endişe yaratırken, Türkiye’den Avrupa’ya ihraç edilen bazı gıda ürünlerinde de zararlı maddeler tespit edilmeye devam ediyor.

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu’nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre, Türkiye’den Lüksemburg’a gönderilen kuru kekikte pirolizidin alkaloidleri bulundu. Ayrıca, kuru kekik "potansiyel riskli" kategorisinde değerlendirildi.

PİROLİZİDİN ALKALOİDLERİ (PAS) NEDİR?

Pirolizidin alkaloidleri, doğada yaygın olarak bulunan bitkisel alkaloidlerdir ve bazı bitkiler tarafından doğal bir savunma mekanizması olarak üretilirler. Özellikle Boraginaceae (Hodangiller), Asteraceae (Papatyagiller) ve Fabaceae (Baklagiller) familyalarına ait bazı bitkilerde bulunurlar.

Zararları ve Toksisitesi:

Karaciğer Toksisitesi: PAs’ler, karaciğerde metabolize edilerek pyrrolic türevlerine dönüşürler ve bu maddeler hepatotoksik (karaciğere zararlı) etki gösterir. Uzun süreli maruziyet veno-oklüzif hastalık (VOD) adı verilen ciddi bir karaciğer hastalığına yol açabilir.

Kanserojen Etki: Bazı PAs’ler genotoksik ve mutajenik etki göstererek kanser gelişimine katkıda bulunabilir.

Üreme ve Gelişim Üzerine Etkileri: Gebelikte maruz kalınması durumunda fetüs üzerinde toksik etkiler oluşturabilir.

Besin ve İçeceklerde Bulunması: PAs’ler, bal, süt, bitkisel çaylar, baharatlar ve tahıllar gibi gıdalara bulaşabilir.

Kanserojen Potansiyel: Bazı araştırmalar, uzun süreli maruziyetin kanser riskini artırabileceğini öne sürmektedir.

Gıda Güvenliği Sorunu: Gıdalarda bulunması halk sağlığı açısından risk oluşturur ve tüketilmesi önerilmez.

Kaynak: Haber Merkezi