Bakanlık O Okul Üniformalarını Toplatıyor! Gerekçe 'Zararlı Kimyasal'

Ticaret Bakanlığı, kimyasal tespit edilen bir okul üniformasının piyasaya arzını yasaklayıp toplatma kararı aldı. Bakanlık gerekçe olarak, kıyafette zararlı kimyasal bulunmasını işaret etti.

Buse Yılmaz Buse Yılmaz
Bakanlık O Okul Üniformalarını Toplatıyor! Gerekçe 'Zararlı Kimyasal'

Türkiye'de gıda ve giyim ürünlerine olan güven, son dönemde bakanlıkların yayımladığı ifşaat listeleriyle iyice sarsılmışken, Ticaret Bakanlığı, usulsüzlük yapılan bir ürün ve üreticisini daha internet sitesinden açıkladı.

7 Mart 2025 tarihli bildiriminde bakanlık, Özakkaymak Tekstil'in ürettiği mavi okul üniformasının zararlı kimyasal taşıdığını aktardı. Üretimi Mersin Toroslar'da yapılan çocuk giysisinin, piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

Bakanlık O Okul Üniformalarını Toplatıyor! Gerekçe 'Zararlı Kimyasal' - Resim : 1

GİYSİDEKİ KİMYASALLAR

Giysilerde bulunan kimyasallar çoğunlukla herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak uyarısı yapılan bazı kimyasallar, çoğu insanda temas alerjileri ya da deri tahriş ve yaralanmalarına neden olabilir. Bu nedenle bu tür uyarılar dikkate alınmalıdır.

Bu Üç Oyuncaktan Çocuklarınızı Uzak Tutun! Ticaret Bakanlığı Tek Tek ToplatıyorBu Üç Oyuncaktan Çocuklarınızı Uzak Tutun! Ticaret Bakanlığı Tek Tek ToplatıyorGüncel
Bu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan ToplatılıyorBu Pantolon Çocuklarınızı Yaralayabilir! Piyasadan ToplatılıyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ticaret Bakanlığı Çocuk Okul
Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor, Protein ve Demir Depoluyor Süper Balık Diye Biliniyor! Haftada 3 Tane Yemek Vücuttan İltihabı Söküyor, Tıkalı Damarları Açıyor
İlkbaharda Toprağa Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecek Bitkiler İlkbaharda Eken Yaz Boyu Meyve, Sebze ve Çiçeğe Doyacak! İşte İlkbaharda Ekilebilecekler
Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Müfettiş Raporu: Kusurları Ortaya Çıktı Bolu'daki Faciada Dikkat Çeken Rapor
AKP'li Meryem Karaköse, Maydonoz Döner'e Kayyım Olarak Atandı AKP'li Meryem Karaköse, Maydonoz Döner'e Kayyım Olarak Atandı
ÇOK OKUNANLAR
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Mesajları 2025: Sevgiliye, Eşe, Anneye, Kardeşe Göndermek İçin En Güzel ve Anlamlı Dünya Kadınlar Günü Sözleri ve Mesajları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne Özel En Anlamlı Sözler ve Mesajlar
Bu Ücretler Zenginlere Bile Fazla! Beylikdüzü 2.900 Barcelona 2.458 TL! İstanbul'da Taksimetreler Uçak Biletlerini Solladı İstanbul'da Taksi Ücretleri Uçak Biletini Solladı
TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu TSK’dan İhraç Edilen Teğmenden Flaş İddia: Dava Dilekçesiyle Mahkeme Sundu
Emekliye Çifte Bayram! Cumhurbaşkanı Erdoğan Talimat Verdi, 8 Bin Liralık Ek Kazanç: Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam Emekli Bayram İkramiyesinde Rekor Rakam
Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek! Evcil Hayvan Sahipleri İçin Son Tarih Verildi: Yapmayan Bu Parayı Ödeyecek!