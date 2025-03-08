Bakanlık O Okul Üniformalarını Toplatıyor! Gerekçe 'Zararlı Kimyasal'

Türkiye'de gıda ve giyim ürünlerine olan güven, son dönemde bakanlıkların yayımladığı ifşaat listeleriyle iyice sarsılmışken, Ticaret Bakanlığı, usulsüzlük yapılan bir ürün ve üreticisini daha internet sitesinden açıkladı.

7 Mart 2025 tarihli bildiriminde bakanlık, Özakkaymak Tekstil'in ürettiği mavi okul üniformasının zararlı kimyasal taşıdığını aktardı. Üretimi Mersin Toroslar'da yapılan çocuk giysisinin, piyasaya arzının yasaklanmasına ve toplatılmasına karar verildi.

GİYSİDEKİ KİMYASALLAR

Giysilerde bulunan kimyasallar çoğunlukla herhangi bir sağlık sorunu oluşturmaz. Ancak uyarısı yapılan bazı kimyasallar, çoğu insanda temas alerjileri ya da deri tahriş ve yaralanmalarına neden olabilir. Bu nedenle bu tür uyarılar dikkate alınmalıdır.

Kaynak: Haber Merkezi