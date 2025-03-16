CHP’li Karabat: Türkiye’nin Asıl Diploma Krizi İşsiz Üniversiteliler

Üniversite mezunları işsizliğin pençesinde. Verilere göre, her dört lisans mezunundan biri işsiz. Ön lisans mezunları için durum daha da vahim; istihdam oranları yıllardır neredeyse yerinde sayıyor.

Mezunlar, alanlarında iş bulmakta zorlanıyor ve iş bulma süresi giderek uzuyor. Lisans mezunları ortalama 14,4 ay, ön lisans mezunları ise 15,9 ayda iş bulabiliyor. Ancak bulunan işler de genellikle mezun olunan alanın dışında oluyor. Üniversiteyi bitiren gençler, işsizlik nedeniyle inşaatlarda, madenlerde ve kayıt dışı işlerde düşük ücretlerle çalışmak zorunda kalıyor.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat, Türkiye’de üniversite mezunlarının karşı karşıya olduğu işsizlik sorununa dikkat çekerek, yaşanan ekonomik krizin üzerinin diploma tartışmalarıyla örtülmeye çalışıldığını vurguladı. Karabat, "Türkiye’nin asıl diploma krizi işsiz üniversiteliler" dedi.

Karabat, kötü çalışma koşulları nedeniyle gençlerin iş kazalarıyla karşı karşıya kaldığını, hatta hayatlarını kaybettiğini ifade etti.