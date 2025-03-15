Emeklilik Hayali Kuranları Yıkan Gelişme! Özgür Erdursun Kara Haberi Verdi
Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, emeklilik hayali kuran milyonlarca çalışana kötü haberi verdi. Erdursun’un açıklamalarına göre, işsizlik sigortası fonuna yıllarca prim ödeyen çalışanlar, emeklilik dönemlerinde bu primleri geri alamıyor. 25 yıl boyunca işsizlik sigortası primi ödeyen bir çalışanın bugünün şartlarında 312 bin TL kaybettiği belirtiliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
İşsizlik sigortası fonu, işsiz kalan sigortalılara belirli bir süre maaş desteği sağlamak amacıyla oluşturuluyor. Ancak hiç işsiz kalmayan çalışanlar, yıllarca prim ödemelerine rağmen bu fonlardan geri ödeme alamıyor. Erdursun, mevcut sistemin işsizlik dönemindeki gelir kaybını karşılamak amacıyla tasarlandığını ve primlerin geri ödenmemesinin yasal bir zorunluluk olduğunu belirtti.
ÇALIŞANLAR GERİ ÖDEME İSTİYOR
Çalışanlar, işsizlik sigortası için ödedikleri primlerin emeklilikte toplu bir ödeme olarak iade edilmesini talep ediyor. Sosyal medyada konuyla ilgili çok sayıda tepki dile getirilirken, fon yönetiminin daha şeffaf olması gerektiği vurgulanıyor.
İşsizlik sigortası fonu, şu oranlarda kesintiyle oluşturuluyor:
Çalışanlardan %1
İşverenlerden %2
Devletten %1
Uzmanlara göre, hiç işsiz kalmayan çalışanların primlerinin bir kısmının emekliliğe aktarılması ya da belirli bir yüzdeyle geri ödenmesi için yeni bir düzenleme yapılması gerekiyor. Ancak mevcut sistemde bu tür bir ödeme söz konusu değil.
YENİ BİR MODEL ÖNERİLİYOR
Bazı uzmanlar, çalışanların emeklilik döneminde belirli bir yüzdeyi geri alabileceği yeni bir model geliştirilmesi gerektiğini savunuyor. Mevcut sistemde işsizlik sigortası primlerinin geri ödenmesi mümkün olmasa da kamuoyundan gelen baskıların artması halinde bu konuda yeni düzenlemeler yapılabileceği belirtiliyor.