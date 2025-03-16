Ateş Gibi Yanan İlde 96 Yıllık Rekor Sıcaklık
İzmir’de 31,1 derece sıcaklık rekorunun ardından bir rekor da Adana’dan geldi. Güneşe mermi sıkılmasıyla gündem olan kentte dün sıcaklık 34,6 derece ölçüldü. 1929 yılından bu yana en sıcak Mart ayı olarak kayıtlara geçti.
Adana’da termometreler dün 34,6’yı gösterdi. Türkiye'nin en sıcak illerinden biri olan kentte ölçülen sıcaklık rekor kırdı. Ölçülen 34.6 derecelik sıcaklık değeri 1929 yılından bu yana Mart ayında ölçülen en sıcak gün olarak tespit edildi.
PERŞEMBE SICAKLIK DÜŞECEK
96 yılın en sıcak günü yaşanan Adana’da hissedilen sıcaklığın yarından itibaren düşeceği ifade edildi. Perşembe günü havanın yağmurlu olacağı, sıcaklığın 14 dereceye düşeceği bildirildi.
Kaynak: İHA
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