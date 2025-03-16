110 Yıl Sonra Bir İlk: Rekor Sıcaklık Fena Vuracak

İstanbul bugün sıcak havanın tadını çıkaracak. İstanbul'da hava sıcaklığının 110 yıllık rekoru kırması bekleniyor. Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve çöl tozu tüm gün etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre, ülke genelinde ise yağış beklenmiyor. Türkiye'nin büyük bir kısmı parçalı ve az bulutlu bir gün geçirecek. Trakya'da zamanla bulutlanmanın artması öngörülüyor. Ancak hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dikkat çekiyor.

RÜZGARA DİKKAT

Güneyli yönlerden esmesi beklenen rüzgar, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz bölgeleri ile İç Anadolu'nun kuzey ve batısında zaman zaman kuvvetli (40-60 km/sa) esecek. Yetkililer, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı vatandaşları tedbirli olmaya çağırıyor.

DOĞU BÖLGELERİNDE ÇIĞ TEHLİKESİ

Özellikle Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun dik ve yüksek yamaçlarında çığ riski bulunuyor. Heyelan, ulaşımda aksamalar ve kar erimesine bağlı olası olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

Buzlanma ve Sis Alarmı! Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklenirken, iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis etkili olabilir. Görüş mesafesinin azalmasına bağlı olarak ulaşımda aksamalara karşı sürücülerin dikkatli olması önem arz ediyor.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı ve az bulutlu, Trakya zamanla çok bulutlu. İstanbul 24°C, Bursa 31°C.

Ege: Sabah saatlerinde iç kesimlerde pus ve sis bekleniyor. İzmir 28°C, Muğla 24°C.

Akdeniz: Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerde sabah ve gece puslu. Antalya 26°C, Adana 30°C.

İç Anadolu: Parçalı ve az bulutlu, pus ve sis görülebilir. Ankara 27°C, Konya 28°C.

Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinde çığ riski mevcut. Trabzon 24°C, Samsun 28°C.

Doğu Anadolu: Buzlanma, don ve çığ riski var. Erzurum 17°C, Malatya 25°C.

Güneydoğu Anadolu: Sabah ve gece saatlerinde puslu, genel olarak parçalı bulutlu. Diyarbakır 27°C, Gaziantep 29°C.

Kaynak: Haber Merkezi