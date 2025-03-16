'İmamoğlu'nun Diploması Sahte Başvurusu' Yaptı: Tehdit Edildi! İki Şüpheli Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan O.Ö. ölümle tehdit edilmişti. O.Ö.'nün olayı şikayet etmesi üzerine tehdit eden iki şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

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'İmamoğlu'nun Diploması Sahte Başvurusu' Yaptı: Tehdit Edildi! İki Şüpheli Gözaltında

14 Mart Cuma günü İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının sahte olduğuna dair şikayette bulunan O.Ö. ölümle tehdit edildiğini iddia etmiş ve şikayette bulunmuştu.

Söz konusu şikayetle ilgili araştırmalara başlayan Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri şüphelilerin F.E.H. ve Y.E.Ş. olduğunu tespit etti. Şüphelilerin İzmir ilinde bir evde kaldıklarının tespit edilmesi üzerine İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü görevlileri ile ortaklaşa düzenlenen operasyon neticesinde şüpheliler yakalanarak gözaltına alındı.

KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Şüpheli F.E.H.'nin 6 yıl kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı, şüpheli Y.E.Ş.'nin ise çok sayıda suç kaydının olduğu öğrenildi. Şüphelilerin İzmir de kaldıkları günübirlik evde yapılan aramalar neticesinde ise O.Ö.'yü ölümle tehdit ederken gösterdikleri 1 adet havalı tüfek ele geçirildi. Şüphelilerin gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

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Kaynak: İHA

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