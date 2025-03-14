AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk

İstanbul hafta sonu sıcak havanın tadını çıkaracak. Ancak yazdan kalma bu keyif çok uzun sürmeyecek. Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve çöl tozu, pazar akşamından sonra yerini Balkanlar'dan gelecek soğuk hava dalgasına bırakacak. AKOM İstanbulluları ani hava değişimine karşı uyardı.

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AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk

İstanbul ve Türkiye genelinde hava durumu adeta mevsimlerle yarışıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi’nin (AKOM) verilerine göre, hafta sonu yaz sıcaklıklarını aratmayan hava koşulları yaşanacak. Ancak bu sıcaklık dalgasının ardından sert bir düşüşle kış geri dönecek.

AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk - Resim : 1

REKOR SICAKLIKLAR GELİYOR

Kuzey Afrika’dan gelen sıcak hava dalgası ve çöl tozu etkisini göstermeye başladı. Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı’ndan Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, çöl tozunun birkaç gün boyunca etkili olacağını ve sıcaklıkların mevsim normallerinin çok üzerine çıkacağını belirtti.

İstanbul'da 27-28 dereceye ulaşacak sıcaklıkların 110 yılı aşkın ölçüm tarihinde görülmemiş seviyelere ulaşması bekleniyor.

Adil Tek, çöl tozunun yoğunlaştığı Marmara ve Ege bölgelerinde hava kalitesinin düşeceğini ve özellikle solunum yolu rahatsızlıkları olanlar ile yaşlıların dikkatli olması gerektiğini vurguladı. Dışarı çıkacak kişilerin maske takmasının faydalı olacağı belirtilirken, hafta sonu sıcaklıkların pik yaparak pazar günü rekor seviyeye ulaşacağı ifade edildi.

AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk - Resim : 2

ANİ SOĞUK HAVA DALGASI KAPIDA

Ancak yazdan kalma bu hava durumu uzun sürmeyecek. Pazar akşamından itibaren Balkanlar üzerinden gelen soğuk hava dalgası sıcaklıkları sert bir şekilde düşürecek. AKOM’un tahminlerine göre, İstanbul'da pazartesi gününden itibaren sıcaklıklar 5 dereceye kadar gerileyecek. Lodosun pazar günü akşam saatlerinde fırtına seviyesine ulaşması beklenirken, ardından kuzeyden gelen soğuk hava dalgası etkisini gösterecek.

AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk - Resim : 3

KAR YAĞIŞI GERİ DÖNÜYOR

Soğuk hava dalgasının etkisiyle 19-20 Mart tarihlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı bekleniyor. Özellikle Batı Karadeniz, İç Anadolu ve Ege’nin iç kesimlerinde kar yağışı görülebileceğini belirtiyor.

Adil Tek, Ankara'nın da bu sefer kar yağışı alacağı ve başkentlilerin uzun süredir beklediği kar örtüsüne kavuşabileceğini ifade etti.

AKOM 110 Yıllık Rekor İçin Tarih Verdi… İstanbul’da Bir İlk - Resim : 4

Bu sert hava değişimine karşı uzmanlar, İstanbulluları ve yurdun birçok bölgesindeki vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı. Ani sıcaklık değişimleri nedeniyle sağlık sorunlarına karşı tedbirli olunması, hafta sonunda lodos fırtınasına karşı önlem alınması ve yeni haftada kış koşullarına hazırlıklı olunması gerektiği belirtildi.

AKOM'un uyarısında sıcaklık dalgalanmalarının önümüzdeki günlerde günlük hayatı doğrudan etkileyeceğini vurgulandı.

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Meteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kar Yağışı ve Sağanak Geri DönüyorMeteoroloji Tarih Vererek Uyardı! Kar Yağışı ve Sağanak Geri DönüyorGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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