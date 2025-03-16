Bakırköy'de Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

İstanbul Yeşilköy sahilinde demir sahası değişikliği sırasında karaya oturan Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli kargo gemisi kurtarıldı.

Bakırköy'de Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı

Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken Yeşilköy önlerinde sabah saatlerinde karaya oturan ve akşam saatlerinde kurtarma çalışmaları başlatılan Liberya bayraklı MSC Rhiannon isimli konteyner gemisi yüzdürüldü.

188 metre uzunluğundaki konteyner gemisi sabah saatlerinde karaya oturması üzerine bölgeye Kurtarma-9 römorkörü ile bir can kurtarma botu yönlendirildi. Gün boyunca kendi imkanlarıyla kurtulmaya çalışılmasına rağmen sonuç alınamadı.

Bunun üzerine de akşam saatlerinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerince kurtarma operasyonu başlatıldı. Yaklaşık 2 saat sonra çalışmalar sonuç verdi ve gemi yüzdürüldü.

Bakırköy'de Karaya Oturan Gemi Kurtarıldı - Resim : 1

Konuya ilişkin Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'nden yapılan son açıklamada şu şekilde:

"Romanya’dan Tekirdağ’a seyir halindeyken İstanbul Yeşilköy önlerinde karaya oturan MSC Rhinannon isimli 188 m boyundaki konteyner gemisi, balık adam ekibimizin yaptığı inceleme sonrası İstanbul Gemi Trafik Hizmetleri Merkezimiz koordinasyonunda; kurtarma uzmanımız, kılavuz kaptanımız, KEGM-3 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botumuz refakatinde ve Kurtarma-9 römorkörümüzce oturduğu yerden kurtarılarak yüzdürüldü."

Bakırköy'de Kargo Gemisi Karaya OturduBakırköy'de Kargo Gemisi Karaya OturduGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

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