'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş

AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Oxford Üniversitesi'nden mezun olduğunu duyurmuştu. Kadak'ın bu paylaşımı sonrası gelen tepkilere bir başka paylaşımla yanıt verdi.

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kadak bu paylaşımında ise İngiltere'de ücretsiz eğitim olmadığını ama kendisinin Oxford'da resmi bursla okuduğunu iddia etti. Maksimum 4 kişinin bu burstan yararlanabildiğini belirten Kadak, 'neden yurt dışında okuduğuna' dair gelen eleştirilere ise "Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye’de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim" diye cevap verdi.

İşte Kadak'ın o paylaşımları:

Öncelikle güzel yorumlarınız için çok teşekkür ederim. Bu vesileyle, merak edenler için sorulara da cevap vermek istedim. Maalesef İngiltere’de Türkiye’deki gibi ücretsiz eğitim yok, fakat ben Oxford’un resmî bursuyla okudum. (Oxford’un sitesinde görebilirsiniz) Maksimum 4… — Rumeysa Kadak (@RumeysaKadak) November 12, 2024

'BURSLU' OKUYAN RUMEYSA KADAK NE KADAR ÖDEDİ?

Kadak'ın 'burslu okuduğunu ve Oxford'un sitesinde burs bilgilerinin yer aldığını' söylemesinin ardından okulun sitesinde iki çeşit burs olduğu görüldü. Buna göre Oxford'da burssuz toplam okul ücreti 5 milyon 324 bin TL.

'Akademik Ahlak Türkiye' adlı X hesabından yapılan paylaşıma göre eğer kişi ilk bursla okursa 3 milyon 674 bin TL; ikinci bursla okursa 2 milyon 662 milyon TL ödemek zorunda. Kadak'ın en yüksek burs oranını aldığı düşünülürse 2 milyon 662 milyon TL ödemiş olması gerekiyor.

Kaynak: Gerçek Gündem