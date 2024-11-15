'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş

Oxford Üniversitesi yüksek lisans programından 'burslu' mezun olduğunu duyuran AKP'li vekil Rumeysa Kadak tepkilerin odağındaydı. Kadak'ın mezun olduğu programın en yüksek burs oranıyla dahi 2 milyon 662 bin TL olduğu ortaya çıktı.

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'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş

AKP İstanbul Milletvekili Rumeysa Kadak, sosyal medya platformu X hesabından yaptığı paylaşımda Oxford Üniversitesi'nden mezun olduğunu duyurmuştu. Kadak'ın bu paylaşımı sonrası gelen tepkilere bir başka paylaşımla yanıt verdi.

'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş - Resim : 1

PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Kadak bu paylaşımında ise İngiltere'de ücretsiz eğitim olmadığını ama kendisinin Oxford'da resmi bursla okuduğunu iddia etti. Maksimum 4 kişinin bu burstan yararlanabildiğini belirten Kadak, 'neden yurt dışında okuduğuna' dair gelen eleştirilere ise "Okuduğum program dünyada alanında en iyi yüksek lisans programı seçildi. Fakat bunun da ötesinde Türkiye’de hangi üniversitede okursam okuyayım oraya torpille geldiğimi iddia edenler olacaktır diye özellikle yurt dışında eğitim görmek istedim" diye cevap verdi.

'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş - Resim : 2

İşte Kadak'ın o paylaşımları:

'BURSLU' OKUYAN RUMEYSA KADAK NE KADAR ÖDEDİ?

Kadak'ın 'burslu okuduğunu ve Oxford'un sitesinde burs bilgilerinin yer aldığını' söylemesinin ardından okulun sitesinde iki çeşit burs olduğu görüldü. Buna göre Oxford'da burssuz toplam okul ücreti 5 milyon 324 bin TL.

'Burslu Okudum' Çıkışı Gündem Olmuştu: AKP'li Rumeysa Kadak, Oxford'dan Mezun Olmak İçin Servet Ödemiş - Resim : 3

'Akademik Ahlak Türkiye' adlı X hesabından yapılan paylaşıma göre eğer kişi ilk bursla okursa 3 milyon 674 bin TL; ikinci bursla okursa 2 milyon 662 milyon TL ödemek zorunda. Kadak'ın en yüksek burs oranını aldığı düşünülürse 2 milyon 662 milyon TL ödemiş olması gerekiyor.

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Kaynak: Gerçek Gündem

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