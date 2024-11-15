Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı: Saat Verildi

Marmara Denizi ve Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına için tarih ve saat verildi. İşte ayrıntılar...

Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı: Saat Verildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.

Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA

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