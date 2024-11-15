Marmara ve Ege İçin Fırtına Uyarısı: Saat Verildi
Marmara Denizi ve Ege Denizi için fırtına uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü açıklamasında fırtına için tarih ve saat verildi. İşte ayrıntılar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Marmara Denizi ve Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın fırtına beklendiğini duyurdu.
Genel Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Marmara'da rüzgarın yarın öğle saatlerinden sonra kuzey ve kuzeydoğudan 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde eseceği ve gece saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Ege Denizi'nin kuzeyinde de rüzgarın, yarın ilk saatlerden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde fırtına şeklinde esmesi ve pazar günü öğle saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA