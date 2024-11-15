İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladı

İzmir’de bir apartmanda yapılan ilaçlama sonrası zehirlenerek hayatını kaybeden 1 yaşındaki bebeğin amcası konuştu. Amca Ramazan Kınalı “Bu ilaç kardeşimin oturduğu daire ve bir üst kattaki daireye sızıyor. O aile de zehirleniyor. Kardeşimin evini de tahtakurusu basmıştı, bütün eşyaları attı, değiştirdi” dedi.

İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladı

İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda yapılan haşere ilaçlaması, 1 yaşındaki bebek Toprak Altay Kınalı’nın ölümüne sebep olmuştu. Bebekle birlikte zehirlenen anne Raziye Kınalı ve baba Recep Kınalı ise tedavilerinin ardından taburcu olmuştu.

İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladı - Resim : 1

ANNE VE BABA TABURCU EDİLDİ

Valilik tarafından yapılan açıklamada ilaçlama yapan 3 personelin gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanılmıştı:

Apartman sakinlerinden 1 yaşındaki erkek bebek Toprak Altay Kınalı'nın zehirlenerek hayatını kaybettiği tespit edilmiştir. İlaçlamadan etkilenen apartman sakini Gizem Umay Pala'nın (21) tedavisine Alsancak Devlet Hastanesinde devam edilmektedir. Vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı ve annesi Raziye Kınalı tedavilerinin ardından taburcu edilmiştir.

Bebeklerini kaybeden Kınalı ailesinin yan apartmanda oturan komşuları konuştu.

İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladı - Resim : 2

“KEŞKE O ANDA DOKTORA GİTSEYDİM”

İşten geldiğinde bir koku aldığını ve doğal gaz kokusu sandığını belirten Yağcı, şunları söyledi: Evi havalandırdım, açtım. Hiçbir bilgim yok. Akşamüstü bir mide bulantısı başladı. Ayakta duramıyorum. Keşke o anda doktora gitseydim. Bilemediğim için şu anda ben de kendimi suçlu hissediyorum. Bilseydim belki de bu kadarı olmazdı. Kokuyu aldığım anda çağırsaydım, kokunun ne olduğunu anlarlardı. Şu an herkes mağdur durumda. Karşı tarafın en büyük cezaları almasını istiyorum. Ölen bebeğin annesi ve babası için gerçekten büyük bir acı. Onlar için inşallah kanun elinden geleni yapacaktır diye düşünüyorum.

İzmir’deki Faciada Acı Detay! Ölen Bebeğin Amcası Açıkladı - Resim : 3

AMCA KINALI: EVİNİ TAHTAKURUSU BASMIŞTI

Ölen bebeğin amcası Ramazan Kınalı, dairede tahtakurusu nedeniyle ilaçlama yapıldığını belirterek “ Tahtakurusu için böyle bir ilaç olamaz. Bütün apartman, mahalle etkilendi. Cenazemizi kaldıralım, acımızı yaşayalım ondan sonra adli süreç olarak ne gerekiyorsa yapacağız. İlaçlama bizim evimizde değil, üst komşumuzun eve ilaçlanıyor. Kendisi daireden çıkıp gidiyor. Bu ilaç havalandırmadan alt katta benim kardeşimin oturduğu daire ve bir üst kattaki daireye sızıyor. O aile de zehirleniyor, yaralı yataktan kalkamıyordu. Acımız büyük ve en büyük cezaları almaları için elimizden geleni yapacağız. Benim 1,5 yaşında yeğenim öldü. Söylenecek başka bir şey yok. Kardeşimin evini de tahtakurusu basmıştı, bütün eşyaları attı, değiştirdi” dedi.

Kaynak: AA

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