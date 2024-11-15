Edirne’de Şüpheli Kadın Ölümü

Edirne'de sabah saatlerinde bir parkın bankında 46 yaşındaki bir kadının cansız bedeni bulundu. Kimliği tespit edilen kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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Olay, Edirne Kocasinan Mahallesi Büyükgöze Sokak üzerinde bulunan bir parkta meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Edirne'de sabah saatlerinde parkta bir kadının hareketsiz halde durduğunu fark eden vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

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KADININ KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemede 46 yaşındaki Sema Tohumcular'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Olay yerine gelen Tohumcular'ın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

Edirne’de Şüpheli Kadın Ölümü - Resim : 2

CANSIZ BEDEN MORGA KALDIRILDI

Hayatını kaybeden Tohumcular, olay yeri inceleme polisinin ve cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne morguna kaldırıldı.

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Kaynak: İHA

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