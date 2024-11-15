Rize'de Korkutan Deprem

AFAD, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Rize'de meydana gelen deprem kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Saat 12.02'de yaşanan depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE ŞEHİRLERDE DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana dek olumsuz bir durum olmadığını belirtirken, depremin Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildiğini belirtti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak geçti. Rasathane depremin merkezi üssünü Çamlıhemşin olarak geçerken derinliğini 1.2 kilometre olarak ölçtü.

AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sıcak bir açıklama geldi.

Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir." ifadelerini kullandı.

Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir. — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) November 15, 2024

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan 4.7'lik depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, depremin çevre illerden de hissedildiğin belirtirken ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Yerlikaya, korkma sebebiyle iki sağlık ihbarı alındığını duyurdu.

Rize Hemşin’de 4️⃣.7️⃣ büyüklüğünde meydana gelen depremle ilgili olarak AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına derhal başladı. Deprem çevre illerden Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildi.



İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum… pic.twitter.com/is0Jb0rfo4 — Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) November 15, 2024

Yaklaşık bir buçuk saat önce de Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

Kaynak: AA-DHA-İHA