Rize'de Korkutan Deprem

AFAD, Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.8 olarak geçti. Depremin merkez üssü ise Hemşin ilçesi olarak belirtildi. Depremin çevre illerden de hissedildiği öğrenildi.

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AFAD, Rize'nin Hemşin ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu. Rize'de meydana gelen deprem kent merkezinin yanı sıra çevre illerde de hissedildi.

Saat 12.02'de yaşanan depremin derinliği 12.85 kilometre olarak ölçüldü.

ÇEVRE ŞEHİRLERDE DE HİSSEDİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ana dek olumsuz bir durum olmadığını belirtirken, depremin Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon’dan da hissedildiğini belirtti.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

Kandilli Rasathanesi de yaşanan depremin büyüklüğünü 4.8 olarak geçti. Rasathane depremin merkezi üssünü Çamlıhemşin olarak geçerken derinliğini 1.2 kilometre olarak ölçtü.

AHMET ERCAN'DAN AÇIKLAMA

Rize'de meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan sıcak bir açıklama geldi.

Ahmet Ercan sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Rize Çamlıhemşin’deki M4,8’lik deprem yerel, sıcaksu üreten ikincil kırık üzerinde olmuştur. Ardından büyük bir deprem beklentisinde değilim. Rize en güvenli illerden biridir." ifadelerini kullandı.

İÇİŞLERİ BAKANI'NDAN İLK AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesinde yaşanan 4.7'lik depremle ilgili açıklama yaptı. Yerlikaya, depremin çevre illerden de hissedildiğin belirtirken ilk belirlemelere göre olumsuz bir durumun olmadığını ifade etti.

Yerlikaya, korkma sebebiyle iki sağlık ihbarı alındığını duyurdu.

Yaklaşık bir buçuk saat önce de Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti.

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Kaynak: AA-DHA-İHA

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