Seçil Erzan Davasına Bakanlık da Dahil Oldu

Türkiye gündemine oturan ponzi dolandırıcılığından yargılanan tutuklu eski bankacı Seçil Erzan'ın davası devam ediyor. Son duruşmada Erzan'ın "Fatih Terim Fonu" dediği iddia edilirken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın davaya katılma talebi de kabul edildi.

Seçil Erzan Davasına Bakanlık da Dahil Oldu

"Yüksek getirili fon" vaadiyle aralarında ünlü futbolcuların da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi dolandırdığı iddiasıyla 11 Nisan 2023'ten beri tutuklu olan Denizbank'ın eski Florya Şube Müdürü Seçil Erzan'ın, İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki yargılanmasına bugün devam edildi. Davanın tek tutuklu sanığı Erzan, duruşmaya jandarma eşliğinde getirildi. Tutuksuz sanıklar Ali Yörük, Atilla Yörük, Nazlı Can ve Asiye Öztürk ile tarafların avukatları da duruşmada bulundu.

ADINA 'FATİH TERİM FONU' DEDİ

Cumhuriyet'ten Fahrettin Öztürk'ün haberine göre; müşteki Erkan Karaca, mahkemedeki ifadesinde Seçil Erzan ile 2019'da tanıştıklarını belirterek şunları söyledi:

"Seçil Erzan süreç içerisinde bankacı olduğunu, finansal işlerde bize yardımcı olabileceğini söyledi. Daha sonraki süreçte kapalı işlem yapmak istememiz durumunda başında Hakan Ateş'in olduğu, adının Fatih Terim Fonu olduğunu söylediği bir gizli fondan bahsetti. Bir güven ilişkisi kuruldu. Daha sonra ilk olarak Seçil Erzan'a 650 bin TL verdim. Bu parayı 950 bin TL olarak geri aldım. Yaklaşık 10 gün sonra 950 bin TL'yi geri verdim, bu parayı da 1 milyon 250 bin TL olarak tarafıma verdi.

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'HEM BANKADA HEM DIŞARIDA PARA ALDIM'

Daha sonra hiç para almadan, parça parça olmak üzere toplamda 1 milyon 138 bin dolar para verdim. Bu paran bana 220, 125 ve 140 bin dolar verdi. Ancak kendisinden 673 bin dolar alacağımız kaldı. Paramızın 5 milyon dolara ulaştığını ve 250 bin dolar verdiğimiz takdirde bu biriken paranın tamamını alabileceğimizi söyledi. Ama bana ödeme yapmadı. Ben paraların hepsini bankada teslim ettim. Kendisinden ise hem bankada hem de banka dışı para teslim aldım. Karşılığında hiç belge almadım" dedi.

BAKANLIK DA MÜDAHİL OLDU

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın avukatı, duruşmaya gelerek davaya katılma talebinde bulundu. Mahkeme, bakanlığın suçtan zarar görme ihtimalini göz önünde bulundurarak katılma talebini kabul etti.

Seçil Erzan Davasına Bakanlık da Dahil Oldu - Resim : 2

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Kaynak: Cumhuriyet

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