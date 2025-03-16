2025'in Denetim Karnesi: 33 Bin 770 Araç ve Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin helikopter ve drone ile havadan yaptıkları denetimlerde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Kaynak: İHA