2025'in Denetim Karnesi: 33 Bin 770 Araç ve Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında havadan yapılan trafik denetimlerinde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldığını duyurdu. Yerlikaya, sürücülerin yaptıkları ihlalleri ve aldıkları cezaları da açıkladı.

2025'in Denetim Karnesi: 33 Bin 770 Araç ve Sürücüye İşlem

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, X hesabından yaptığı paylaşımda, 1 Ocak-14 Mart 2025 tarihleri arasında trafik ekiplerinin helikopter ve drone ile havadan yaptıkları denetimlerde 33 bin 770 araca/sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

2025'in Denetim Karnesi: 33 Bin 770 Araç ve Sürücüye İşlem - Resim : 1

BAKAN YERLİKAYA DUYURDU

Yerlikaya'nın paylaşımının devamı şöyle:

"Emniyet ve Jandarma Trafik ekiplerimizce 6-13 Mart 2025 tarihleri arasında, 3 milyon 791 bin 624 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 44 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 152 bin 941, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 213, emniyet kemeri kullanmayan 31 bin 80, sürücü belgesiz araç kullanan 19 bin 385 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 10 bin 230 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte; toplam 566 bin 903 araca/sürücüye işlem yapıldı."

Bakan Yerlikaya: 'Çocukları Kandırıp 3- 5 Liraya Motosikletin Üstüne Bindirerek Milletime Racon Kestiremezsiniz'Bakan Yerlikaya: 'Çocukları Kandırıp 3- 5 Liraya Motosikletin Üstüne Bindirerek Milletime Racon Kestiremezsiniz'Güncel
FETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü YakalandıFETÖ'cü Eski Emniyet Müdürü YakalandıGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Ali Yerlikaya Trafik Emniyet
Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı Dijital Göçebeler İçin En Uygun Ülkeler Açıklandı: Türkiye'nin Sıralaması Şaşırttı
Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı, Sıralaması Şaşırttı Dünyanın En Güçlü Orduları 2025 Sıralaması Açıklandı: Türkiye O Ülkeleri Solladı
Flamingoların Sığınağı Alarm Veriyor: Sel Kapanı Baraj Gölü'nde Büyük Tehlike Flamingoların Sığınağı Alarm Veriyor: Sel Kapanı Baraj Gölü'nde Büyük Tehlike
Ateş Gibi Yanan İlde 96 Yıllık Rekor Sıcaklık Ateş Gibi Yanan İlde 96 Yıllık Rekor Sıcaklık
ÇOK OKUNANLAR
Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek Otomotiv Devi Batacakken 3 Can Simidini Piyasaya Sürdü! Bu Modeller Büyük Ses Getirecek
Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek Atilla Yeşilada: Çok Sert ve Hızlı Düşecek
Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor Okulu Bıraktı Ama Kısa Sürede Köşeyi Döndü! Herkes Kapısında Kuyruk Oluyor, Siparişlere Yetişemiyor
Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş Fotoğraflarda Neden Gözlerimiz Gizemli Şekilde Kırmızı Çıkar? Meğer Bu Anlama Geliyormuş
Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Bunu Yapan Faturayı Yüzde 50 Az Ödüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Faturayı Yüzde 50'ye Düşürüyor: Duyar Duymaz İptal Ettireceksiniz