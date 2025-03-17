'Mucizevi' Zayıflama İğnesinin Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı! Kadınlarda Risk 2 Kat Artıyor

Ozempic'in beklenmedik bir yan etkisi daha ortaya çıktı. Popüler zayıflama iğnesinin saç dökülmesine neden olduğu belirlendi. Bilim insanları 3 bin Amerikalıyı inceledi ve zayıflama iğnelerinin saç dökülmesine yol açtığını saptadı.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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'Mucizevi' Zayıflama İğnesinin Bir Yan Etkisi Daha Ortaya Çıktı! Kadınlarda Risk 2 Kat Artıyor

'Mucizevi' olarak meşhur hale gelen zayıflama iğnesi Ozempic'in saç dökülmesine neden olduğu saptandı. İlk olarak 2023'ün başlarında, kullanıcıların sosyal medyada lavaboya dökülen saçlarını gösteren videolar paylaşmasıyla gündeme gelen bu durum, yeni bir araştırmayla desteklendi. Bilim insanları, semaglutid içeren Ozempic ve Wegovy ile eski bir kilo verme ilacı olan bupropion-naltrekson (Contrave) kullanan yaklaşık 3 bin Amerikalıyı inceledi.

KADINLARDA RİSK 2 KAT ARTIYOR

Araştırma sonucunda, semaglutid kullananların saç dökülmesi yaşama olasılığının diğer ilacı kullananlara kıyasla yüzde 52 daha fazla olduğu belirlendi. Özellikle kadınlarda bu riskin iki katına çıktığı görüldü.

VÜCUT STRESE GİRİYOR

Genel olarak saç dökülmesi riski düşük olsa da, semaglutid kullanan hastaların yaklaşık yüzde 1'inin bu durumdan şikayetçi olduğu tespit edildi. Araştırmacılar, ilacın neden olduğu hızlı kilo kaybının saç dökülmesine yol açabileceğini öne sürdü. Haftada 2 kiloya kadar kilo kaybı, vücudu aşırı strese sokarak saçın doğal büyüme döngüsünü bozabiliyor ve birçok saç telinin aynı anda dökülmesine neden olabiliyor. Mounjaro (tirzepatid) gibi hızlı kilo kaybına yol açan diğer ilaçların da benzer yan etkilere sahip olduğu gözlemlendi. Ozempic ve Wegovy'nin prospektüslerinde saç dökülmesinin olası bir yan etki olarak yer aldığı belirtildi.

SAÇLAR NEDEN DÖKÜLÜYOR?

Bilim insanları ayrıca semaglutidin vücutta besin eksikliğine neden olabileceğini ve bunun da saç dökülmesine yol açabileceğini öne sürdü. Daha az yemek yeme, kusma gibi yan etkilerle birleştiğinde, vücut gerekli besinleri yeterince alamayabiliyor. British Columbia Üniversitesi’nden araştırmacılar, semaglutidin kadınlarda saç dökülmesi riskini artırdığını belirterek, bu konuda daha fazla çalışmaya ihtiyaç duyulduğunu vurguladı.

Öte yandan, Ozempic’in tek yan etkisi saç dökülmesi değil; mide bulantısı, ishal ve mide ağrısı gibi diğer yan etkileri de bulunuyor.

Etiketler
Sağlık Zayıflama iğnesi kilo verme
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