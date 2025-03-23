Özgür Çelik'ten 'Saraçhane' Çağrısı

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, tutuklanan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu için herkesi oy verdikten sonra Saraçhane'ye çağırdı.

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Özgür Çelik'ten 'Saraçhane' Çağrısı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, herkesi Saraçhane'ye çağırdı.

İmamoğlu'nun gözaltına alındığı 19 Mart'tan bu yana başta İstanbul olmak üzere neredeyse tüm şehirlerde protesto gösterileri devam ediyor. CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise bu süreçte "İmamoğlu serbest kalana kadar buradayım" diyerek İstanbul Saraçhane'de belediye binasında bekledi ve her gün Saraçhane'den vatandaşlara seslendi.

"OYUNU KULLANAN SARAÇHANE'YE!"

Tutuklama kararının ardından Saraçhane önünde toplanmak için CHP'den yine çağrı yapıldı. Çelik, sosyal medya hesabından, "Ekrem başkanımız için daha güçlü, daha kararlı sandıklara! Oyunu kullanan Saraçhane’ye!" diye yazdı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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