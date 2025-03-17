Ramazan'ın Simgesi Hurmanın Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı... Resmen Şifa Deposu

Uzmanlar, Ramazan sofralarının vazgeçilmesi hurmanın tansiyonu dengelediğini, kalp ritmini düzenlediğini belirtti. İşte hurmanın bilinmeyen faydaları…

Ramazan'ın Simgesi Hurmanın Bilinmeyen Faydaları Ortaya Çıktı... Resmen Şifa Deposu

İftar sofraları denildiğince akla gelen ilklerden biri olan hurmanın sağlığa faydaları say say bitmiyor. İftar sofralarını süsleyen hurmalar, tansiyon dengeleyip, kalp ritmini düzenliyor.

POTASYUM ZENGİNİ

Hurmaların magnezyum ve kalsiyum açısından zengin, kemik sağlığı, mide hazımsızlığı ve kabızlığa önemli faydasının yanı sıra tansiyonu dengeleyen ve kalp ritmini düzenleyen yaşamsal minerallerden biri olan potasyum zengini olduğu belirtildi.

Hurmanın hiç kolesterol içermemesi nedeniyle kalp dostu besinler arasında yer aldığını belirten uzmanlar, güçlü bir antioksidan olması sayesinde kalbi zararlı bakterilerden ve mikroplardan koruyarak, damar tıkanıklıkları riskini düşürdüğünü kaydetti.

Kaynak: İHA

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