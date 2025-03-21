Kuyumcularda Satışı Yasaklanmıştı! Kuyumcular Odasından Açıklama Geldi, Altın Yatırımcısı Olanlar Dikkat

YATIRIM İÇİN BURMA BİLEZİKLERİ TERCİH EDİLEBİLİR

Yüksel, Diyarbakır'a özgü olan ve Türkiye genelinde üçlü burma bileziklerin yatırım aracı olarak tercih edilmesini tavsiye etti. "Burma bileziklerde işçilik yok, bunlar yatırım ürünüdür" diyen Yüksel, vatandaşların bu tür ürünlere yönelmesini önerdi. Ayrıca, kesme altın yerine tel bilezik veya benzeri işçilik gerektirmeyen ürünlerin alışverişi ve takası konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.