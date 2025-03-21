Kuyumcularda Satışı Yasaklanmıştı! Kuyumcular Odasından Açıklama Geldi, Altın Yatırımcısı Olanlar Dikkat
Diyarbakır Kuyumcular ve Sarraflar Odası (DİKO) Başkanı Mehmet Yüksel, "kesme altın" satışına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan karara dair açıklamalarda bulundu. Yüksel, vatandaşlara herhangi bir endişe duymamaları gerektiğini belirterek, "Hiçbir sıkıntı yok, vatandaşlarımız rahat olsunlar" dedi.
Kaynak: İHA
Yüksel, son günlerde kuyumcular tarafından 2, 5, 10 ve 100 gram şeklinde satışı yapılan kesme altının satışının yasaklandığını hatırlatarak, bununla birlikte alışverişin devam edeceğini ifade etti. Vatandaşların ellerindeki kesme altınları herhangi bir sorun olmadan kuyumcularda satabileceğini veya değiştirebileceğini dile getiren Yüksel, "Kesme altınların alışını yapabilirsiniz. Ancak bundan sonra sadece kesme altın alımı yapılmamalıdır" şeklinde uyarıda bulundu.
YATIRIM İÇİN BURMA BİLEZİKLERİ TERCİH EDİLEBİLİR
Yüksel, Diyarbakır'a özgü olan ve Türkiye genelinde üçlü burma bileziklerin yatırım aracı olarak tercih edilmesini tavsiye etti. "Burma bileziklerde işçilik yok, bunlar yatırım ürünüdür" diyen Yüksel, vatandaşların bu tür ürünlere yönelmesini önerdi. Ayrıca, kesme altın yerine tel bilezik veya benzeri işçilik gerektirmeyen ürünlerin alışverişi ve takası konusunda da herhangi bir sıkıntı olmadığını belirtti.
RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANAN KARAR
Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkındaki 32 Sayılı Karar’da yapılan değişiklik, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenlemeye göre, kuyumcuların bundan sonra kesme altın satışı yapamayacağı duyuruldu.