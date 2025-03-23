İnşaat Firması Tuğ Demir Çelik Batıyor! Alacaklılara Son Çağrı Yapıldı

Ankara'nın tanınan inşaat firmalarından Tuğ Demir Çelik İnşaat, ekonomik sıkıntılar nedeniyle konkordato ilan etti. Firma, alacaklılardan alacaklarını bildirmeleri için çağrı yaptı.

Murat Beyaz Murat Beyaz
İnşaat Firması Tuğ Demir Çelik Batıyor! Alacaklılara Son Çağrı Yapıldı

Ankara Batı Asliye Ticaret Mahkemesi tarafından alınan konkordato kararı doğrultusunda, alacaklıların 15 Mayıs 2024 tarihine kadar alacaklarını bildirmeleri isteniyor. Alacaklar, sözleşme, fatura, irsaliye gibi belgelerle desteklenerek bildirilebilecek.

Alacaklıların alacaklarını bildirmek için 15 gün içinde komiserliğe başvurması gerekiyor. Başvurular, firmaya ait “Ostim Osb. Mah. Abdulhalik Renda Cad. No:53 Yenimahalle/Ankara” adresine yapılacak. Vekil aracılığıyla başvuru yapılacaksa, yalnızca avukatlar tarafından temsil edilmesi gerektiği hatırlatıldı.

İnşaat Firması Tuğ Demir Çelik Batıyor! Alacaklılara Son Çağrı Yapıldı - Resim : 1

Alacak bildirimleri, İcra ve İflas Kanunu’nun 299. maddesi gereğince, alacak miktarının yanı sıra faiz oranları ve hesap dökümleri ile birlikte sunulacak.

BAŞVURMAYANLARIN TALEPLERİ DİKKATE ALINMAYACAK

Alacak bildirimi yapmayan alacaklıların, bilançolarda kayıtlı olmadan konkordato projesinin müzakerelerine katılmayacağı vurgulandı. Bu süreçte süresi içinde başvuru yapmayan alacaklıların talepleri dikkate alınmayacak.

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