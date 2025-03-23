Kavga Ederken Hırsızlık Yaptılar

Bursa'nın Osmangazi ilçesi Çarşamba Mahallesi'nde bir grup genç ile esnaf arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Öfkeli taraflar birbirine saldırırken, sandalye ve masalar havada uçuştu.

Kargaşadan faydalanan bazı kişiler ise tezgah önündeki ürünleri çalarak olayın kaosunu fırsata çevirdi. Yaşanan arbede sırasında iki kişi hafif yaralanırken, kavga anları kameralara yansıdı.

Polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle kavga son bulurken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA