Gaziantep’te Bayram Hareketliliği

Gaziantep'te yaklaşan Ramazan Bayramı öncesinde alışverişlerini son günlere bırakmayı tercih etmeyen vatandaşlar, kentin tarihi çarşılarında yoğunluk yarattı.

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Gaziantep’te Bayram Hareketliliği

Gaziantep'te tarihi ve turistik değerleriyle öne çıkan Almacı Pazarı'nda, Bakırcılar Çarşısı'nda ve Kültür Yolu üzerinde bulunan iş yerlerinde Ramazan Bayramı öncesi alışveriş hareketliliği yaşanıyor.

Bayram alışverişlerini yapmak isteyenler, kentin geleneksel mekanları arasında bulunan tarihi çarşılarda yoğunluk yarattı.

Tarihi çarşılarda kurulan tezgahlarda bayramlık şeker, lokum ve çikolatalar vatandaşların beğenisine sunulurken, kuruyemiş ve kahve satılan iş yerleri önünde de vatandaşlar yoğunluk oluşturdu. Gaziler Caddesi ve çevresinde ise bayramlık kıyafet ve diğer ihtiyaçlarını karşılamaya gelenler nedeniyle hareketlilik yaşandı.

Kaynak: İHA

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Ramazan Bayramı
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