Bir Günde İki Mevsim: Vatandaşlar Güneşe Doydu

Erzurum'da kar yağışının ardından güneşli bir gün yaşanıyor. Vatandaşlar güzel havanın keyfini çıkarıyor.

Bir Günde İki Mevsim: Vatandaşlar Güneşe Doydu

Sıcak hava dalgası yurdu etkisi altına aldıktan sonra yerini soğuklara ve yağışa bırakmıştı. Ancak sıcaklar yeniden gün yüzüne çıktı... Soğuk havasıyla dillere destan olan Erzurum'da iki mevsim bir arada yaşandı.

Bir Günde İki Mevsim: Vatandaşlar Güneşe Doydu - Resim : 1

Erzurum'da dün gece lapa lapa kar yağdı. Beyaz örtü birçok yerde toprağı örttü. Ancak sabah yazdan kalma güneşli bir hava kendisini gösterdi.

Oltu ilçesinde vatandaşlar, güneşli havanın keyfini çıkarırken, kış sezonunun sona erdiğini belirterek, bu güzel havanın tadını çıkaracaklarını ifade ettiler.

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Kaynak: DHA

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