Meteoroloji'den Kar ve Sağanak Uyarısı! Bu İllerde Yaşayanlar Dikkat

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Edirne, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Manisa, Uşak, Rize, Artvin ve Ardahan çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.

Hava sıcaklıklarının batı kesimlerde önemli bir değişiklik beklenmeyip, diğer yerlerde 6-8 derece artacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle güneyli, Güneydoğu Anadolu'da kuzeyli yönlerden, hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

UYARILAR

Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun yüksek eğimli yamaçlarında çığ riski bulunuyor. İç ve doğu bölgelerde sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı yaşanabilir. İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’da orta ve yer yer kuvvetli zirai don bekleniyor. Tarımla uğraşan vatandaşların dikkatli olması gerekiyor.

BÖLGELERİMİZDE HAVA

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu, zamanla batısı çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Edirne, Çanakkale ve Balıkesir çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin güney ve doğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

EGE

Parçalı ve az bulutlu zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İzmir, Manisa ve Uşak çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor.

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölge genelinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don ile birlikte pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor.

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Rize ve Artvin çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyı kesimlerinde yağmur, iç kesimlerinde kar şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ilk saatlerinde Ardahan çevrelerinin aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayının görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Haber Merkezi