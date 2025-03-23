Marmara Fayının 50 Yıllık Bilmecesi Çözüldü, İstanbul Kaç Büyüklüğünde Depreme Gebe?

Prof. Dr. Osman Bektaş, kıyamet senaryoları yazılan İstanbul depremine ilişkin yeni bir açıklama yaptı. Bektaş, ana Marmara Fayı’nın yer aldığı bölgeye dikkat çeken Bektaş, İstanbul’da gelecek 50 yıl içinde meydana gelebilecek depremin büyüklüğünün 5 ile 6,6 büyüklüğünde olabileceğini işaret etti. İşte detaylar…

Esma Karayel Esma Karayel
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Marmara Fayının 50 Yıllık Bilmecesi Çözüldü, İstanbul Kaç Büyüklüğünde Depreme Gebe?

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından gözlerin çevrildiği İstanbul’da olası depreme karşı uyarılar sürerken, Prof. Dr. Celal Şengör’ün “Enkazlar uzun süre kaldırılamayacak, şehir ağır bir kokuya bürünecek. Ölmeyenler 'Keşke ölseydik' diyecek” açıklaması büyük tartışma yaratmıştı.

Celal Şengör’ün İstanbul depremine ilişkin kıyamet senaryosuna tepki gösteren isimlerden biri de Prof. Dr. Osman Bektaş olmuştu. Bu açıklamanın bilimsel verilerle uyuşmadığını belirten Bektaş “Ortalama verilerle deprem tekrarlanma süresi belirlenemez. Marmara'nın deprem tehlikesi henüz çözümlenmiş değil” demişti.

Marmara Fayının 50 Yıllık Bilmecesi Çözüldü, İstanbul Kaç Büyüklüğünde Depreme Gebe? - Resim : 1

YENİ İSTANBUL UYARISI

Depremlere ilişkin düzenli olarak uyarılar yapan Prof. Dr. Osman Bektaş yeni bir bilgilendirme daha yaptı. Sosyal medya hesabı X üzerinden bir paylaşım yapan Bektaş, gelecek 50 yıl içinde İstanbul’da meydana gelebilecek depremin büyüklüğünü işaret etti.

'ON YIL ARAYLA DEPREM ÜRETİR'

Bektaş, ‘Gelecek İstanbul depremi nerede, ne zaman, kaç büyüklüğünde?’ sorularına şöyle yanıt verdi: Ana Marmara Fayının Merkezi Sürünme, Creep Bölgesi fayın kilitli olduğu doğu, batı kesimleri arasında yer alır. Kilitli Bölgeler birkaç yüzyıl arayla 7’den büyük 1912,1999 depremlerini üretirken; Merkezi Sürünme Bölgesi birkaç on yıl arayla orta büyüklükte deprem üretir (M 5,8 2019 İstanbul depremi 50 yılın en büyük depremidir)

Marmara Fayının 50 Yıllık Bilmecesi Çözüldü, İstanbul Kaç Büyüklüğünde Depreme Gebe? - Resim : 2

'50 YIL İÇİNDE 6,6 BÜYÜKLÜĞÜNDE'

Bektaş, ‘Gelecek 50 yıl içerisinde, büyük depremlere göre daha sık yaşanan orta büyüklükteki M 5-6,6 depremlerini İstanbul batısında creep bölgesinde görmek mümkün olacaktır’ diye uyardı.

Bektaş, bir takipçisinin ‘Hocam tam anlamadım gelecek 50 yıl içinde mi 6.6’lık deprem olur diyorsunuz?’ sorusuna ise ‘M5- 6 ,6 arası olabilir’ yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi

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