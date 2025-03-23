Operasyonda Evden Çıkanlar Şoke Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan operasyon sonucunda, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet sivri uçlu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon kapsamında Z.G. (46) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA