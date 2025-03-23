Operasyonda Evden Çıkanlar Şoke Etti

Samsun'da bir evde arama yapan polis çok sayıda silah ve bıçak ele geçirdi. Operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Operasyonda Evden Çıkanlar Şoke Etti

Samsun'un Atakum ilçesinde, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığına yönelik yapılan operasyon sonucunda, çok sayıda silah ve bıçak ele geçirildi.

Yapılan aramalarda, 3 adet ruhsatsız av tüfeği, 32 adet sivri uçlu bıçak ve kama, 3 adet kurusıkı tabanca, 1 adet muşta, 59 adet tabanca fişeği, 8 adet kurusıkı tabanca fişeği ve 971 adet tüfek fişeği bulundu. Operasyon kapsamında Z.G. (46) isimli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsun Gözaltı Soruşturma
WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda WhatsApp Web Tasarımı Baştan Aşağı Yenileniyor: Eski Tasarıma Elveda
Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu Hava -15’i Gördü, Araç Camları Buz Tuttu
14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı 14 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Şahıs Yakalandı
Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir? Saç Ekimi Şartları ve Uygunluk Kriterleri Nelerdir? Kimler Saç Ektirebilir?
ÇOK OKUNANLAR
İBB Başkanı İmamoğlu Tutuklandı EKREM İMAMOĞLU TUTUKLANDI
İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor, İşte Tutuklanan ve Serbest Bırakılan isimler İBB Soruşturmasında Kararlar Açıklanıyor
2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti 2000’lere Damgasını Vurmuştu: Efsane Dizi Geri Dönüyor! Yeni Kadrosu ‘Yok Artık’ Dedirtti
EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı! EFT ve Havale ile IBAN Üzerinden Para Gönderenler Dikkat! Bu Detayları Gözden Kaçıran Yandı!
Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar Bu İki Burçtan Doğan Bebekler Resmen Dünyaya Meydan Okuyor! İşte O Buçlar