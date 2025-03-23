Özgür Özel Oyunu Kullandı ve Net Konuştu! 'İmamoğlu Hem Silivri Hem Çankaya Yolunda'

Terör ve yolsuzluk soruşturmaları kapsamında 19 Mart günü şafak operasyonuyla gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, savcılıktan tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından bugün tutuklandı. Yolsuzluk soruşturmasından tutuklanan, terör soruşturmasından ise serbest bırakılan İmamoğlu için, CHP Cumhurbaşkanlığı Ön Seçimi'nde de milyonlarca oy kullanıldı.

Saraçhane'de İmamoğlu'nun adaylığı için oy kullanan CHP Genel Başkanı Özgür Özel de, orada bir açıklama yaptı. Özel, seçimde üye sayılarının 10 katı kadar oy kullanıldığını belirterek, halkın İmamoğlu'na desteği sayesinde İBB Başkanı'nın Cumhurbaşkanı olma yolunda ilerlediğini söyledi.

'SİYASET TARİHİNİN EN PARADOKSAL İŞİ'

Özel'in açıklaması şu şekilde:

"Biraz önce kullandığımız oy Türkiye siyaset tarihinin de dünya siyaset tarihinin de en paradoksal, en birbiri ile çelişen işidir. Çünkü biz Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek, 1 milyon 750 bin üyemizle adayımızı belirleyecekken adayımıza yapılan yargı tacizlerinin en üst noktasına çıkıp tam da bugüne kendisinin tutuklanacağı şekilde gözaltı işlemi uygulandı. Adeta İtalyan mafya yöntemleriyle ‘Sen bana karşı aday olursan, ben seni o gün tutuklatırım’ denmiştir.

'MİLLET ADETA DARBEYİ ÇIPLAK ELLE PÜSKÜRTÜYOR'

Buna karşı Cumhuriyet Halk Partisi’nin sadece üyeleriyle değil dayanışma sandığı diyerek yaptığı çağrıya bugün bütün İstanbul’da, üye sayımızın 10 katı kadar dayanışma oyları, tüm sandıklardan taşmaktadır. Bütün Türkiye’de dayanışma sandıkları üye sayımızın 10 ile 15 katı ilgi görmektedir. Millet bir Cumhurbaşkanı’na rakip olacak Cumhurbaşkanı adayına, geleceğin Cumhurbaşkanı’na yapılan darbe girişimine, bugün iki elindeki bastonuyla, merdivenlerden emekleyerek, engelli aracıyla, 104 yaşında sandık başına gelerek, 2 yaşında çocuğunun elinden tutarak gelerek, karnındaki bebesiyle gelerek bugün Cumhurbaşkanı adayı belirleme özgürlüğünü elinden yargı ve baskıyla alınmasına adeta bir darbeyi çıplak elleriyle püskürtür gibi dayanışma sandıklarından püskürtmektedir.

'İNANILMAZ ÖNEMLİ BİR HALK HAREKETİ'

Bu Türkiye siyasi tarihi kadar dünya siyasi tarihi açısından da inanılmaz önemli bir halk hareketidir. Ekrem İmamoğlu, şu anda cezaevi yolundadır. Ama bir yandan da Cumhurbaşkanlığı yolundadır. Onu Silivri’ye doğru ittirenlere inat millet onu Çankaya Köşkü’ne yakınlaştırmaktadır. Bugün 1 milyon 700 bin üyemizin önemli bir kısmı oy kullanacak. Ama anlaşılan 10 milyonun üzerinde ya da 10 milyona yaklaşan bir dayanışma oyu Ekrem İmamoğlu’nun önünü kesenlere karşı ona bambaşka bir yol açacaktır. Bu çok kıymetlidir.

'BASIN EMEKÇİSİNİN YERİ BAŞIMIZIN ÜSTÜ'

Burada görevini yapan her bir emekçi kardeşimiz hangi kuruluş adına çalışıyor olursa olsun bizim için aynı kıymettedir. Burada bazı duygusallıkla kullanılan ifadelere izin vermeyiz. Kurumun, kuruluşun, patronun tutumu ayrıdır, basın emekçisinin yeri başımızın üzerindedir. Burada en ufak kırıcı bir şey olduysa, buradakiler adına ben özür dilerim. Hepinize teşekkür ediyorum.”

YARIN İMAMOĞLU'NU ZİYARET EDECEK Mİ?

Özel, basın mensuplarının Silivri’ye ziyaret başvurusu yapılıp yapılmadığı sorusuna “Biz öyle bir başvuru yapmadık. Çünkü Sayın İl Başkanımla birlikte hep beraber oturup bugünden sonrasını planlayacağız. Çünkü yarın, yarından ibaret bir gün değil” diye yanıt verdi.

BAŞKANLIĞA KİM VEKALET EDECEK?

CHP lideri, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için vekaleten yapılacak görevlendirmenin sorulması üzerine, “Bu konuda çok değerli hukukçuların bahsettiğiniz şeklinde yorumları var. Biz de bunları alıyoruz. Ama benim bu kadar çok konunun uzmanı hukukçu varken bu konuda bir şey söylemem doğru olmaz. Ama İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız o davadan tutuksuzdur. Tutuklu olduğu dava deyince kendisine burada Belediye Meclisi içinden bir vekil seçilecektir. Sayın Valinin çağrısıyla” diye konuştu.

HALKI SARAÇHANE'YE ÇAĞIRDI

Genel Başkan son olarak, “Burada oyunu kullanan ve oy kullanılmasına eşlik eden komşularını teşvik eden herkesi görevi bittikten sonra Saraçhane’ye, İstanbul’un iradesine ve gelecek Cumhurbaşkanımıza sahip çıkmaya bekliyoruz” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi