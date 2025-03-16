Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilmişti. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen davaları devam ediyor.

Dilan Polat'ın tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından boy boy paylaştığı ve her adımda yanında olan Özbekistanlı yardımcısı Şule için ise bu süreçte "Dilan Polat'ın kara kutusu" denilmişti.

Şule, Dilan Polat tutuklandıktan sonra bir süre ortadan kaybolmuş, sosyal medyadaki "Şule nerede?" sorularının ardından sessizliğini bozmuştu.

Dilan Polat'ın oğlu M. ile fotoğraf paylaşan Şule, "Buradayım" demişti. Ancak bu paylaşımın ardından ekipler düğmeye basmış ve ikamet izni biten Şule gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Şule ardından ise sınır dışı edilerek Özbekistan'a gönderilmişti. Şule giderken de rahat durmamış ve "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" demişti.

GERİ GÖNDÜ

Dilan Polat sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımlarla Şule'nin Türkiye'ye geri döndüğünü duyurdu. Dilan Polat o anları saniye saniye paylaştı.

Peş peşe çok sayıda fotoğraf ve video paylaşan Dilan Polat, Şule döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Dilan Polat ayrıca birlikte çekildikleri fotoğrafa "Beni iyileştirecek inanıyorum" notunu düştü.