Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü

Dilan Polat sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor. Dilan Polat, tutuklanmadan önce yanından ayırmadığı yardımcısı Şule'nin Türkiye'ye döndüğünü duyurdu. Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın tutuklandığı dönemde Özbekistanlı Şule için, "kara kutu" deniliyordu.

Tuğçenur Acar Tuğçenur Acar
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Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat ile eşi Engin Polat, "kara para aklama" suçlamasıyla tutuklandıktan sonra tahliye edilmişti. Dilan Polat ile eşi Engin Polat'ın 20'şer yıldan 40'ar yıla kadar hapisle cezalandırılmaları istenen davaları devam ediyor.

Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü - Resim : 1

Dilan Polat'ın tutuklanmadan önce sosyal medya hesabından boy boy paylaştığı ve her adımda yanında olan Özbekistanlı yardımcısı Şule için ise bu süreçte "Dilan Polat'ın kara kutusu" denilmişti.

Şule, Dilan Polat tutuklandıktan sonra bir süre ortadan kaybolmuş, sosyal medyadaki "Şule nerede?" sorularının ardından sessizliğini bozmuştu.

Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü - Resim : 2

Dilan Polat'ın oğlu M. ile fotoğraf paylaşan Şule, "Buradayım" demişti. Ancak bu paylaşımın ardından ekipler düğmeye basmış ve ikamet izni biten Şule gözaltına alınmıştı.

Gözaltına alınan Şule ardından ise sınır dışı edilerek Özbekistan'a gönderilmişti. Şule giderken de rahat durmamış ve "Millet olarak rahatlayın, gidiyorum" demişti.

Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü - Resim : 3

GERİ GÖNDÜ

Dilan Polat sosyal medya hesabından dün yaptığı paylaşımlarla Şule'nin Türkiye'ye geri döndüğünü duyurdu. Dilan Polat o anları saniye saniye paylaştı.

Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü - Resim : 4

Peş peşe çok sayıda fotoğraf ve video paylaşan Dilan Polat, Şule döndüğü için çok mutlu olduğunu ifade etti.

Dilan Polat ayrıca birlikte çekildikleri fotoğrafa "Beni iyileştirecek inanıyorum" notunu düştü.

Türkiye'den Sınır Dışı Edilmişti: 'Dilan Polat'ın Kara Kutusu' Geri Döndü - Resim : 5

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