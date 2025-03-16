Yeşilçam’ın Unutulmaz İsmi Hayatını Kaybetti

Film-San Vakfı kahreden haberi duyurdu... Sinema dünyasında derin izler bırakan sanatçı Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti.

Yeşilçam’ın Unutulmaz İsmi Hayatını Kaybetti

Türk sinemasının klasikleşen yapımlarında rol alarak hafızalara kazınan usta oyuncu Gülümser Gülhan, hayatını kaybetti. Özellikle, Kemal Sunal, Fatma Girik ve Erdal Özyağcılar ile birlikte yer aldığı Postacı filminde, Özyağcılar’ın canlandırdığı Latif karakterinin eşi Petra rolüyle tanınan Gülhan’ın vefat haberi, sanat camiasında büyük üzüntü yarattı.

Yeşilçam’ın Unutulmaz İsmi Hayatını Kaybetti - Resim : 1

Acı haberi, Film-San Vakfı sosyal medya hesaplarından yaptığı bir paylaşımla duyurdu. Vakfın mesajında, “Oyuncu H. Gülümser Gülhan’a Allah’tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyoruz” ifadeleri yer aldı.

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Kaynak: Haber Merkezi

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