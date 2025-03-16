İrem Derici Ceylan Ertem'e Ateş Püskürdü, Herkes Bu Tartışmayı Konuşuyor

Birbirinden ilginç açıklamaları ve tartışmaları ile magazin dünyasında isminden sıkça söz ettiren ünlü şarkıcı İrem Derici, meslektaşı Ceylan Ertem ile tartıştı.

Ceylan Ertem sosyal medya hesabı Instagram üzerinden İrem Derici ile kıyaslandığı bir videoyu paylaşarak “Dans edemediğimizi, dans ederken şarkı söyleyemediğimizi kabul etsek mi acaba?” diyerek sitem etti.

'ŞU İZLEDİKLERİM MÜSAMERECE'

Ertem paylaşımına şu notu düştü: Ya da çok iyi çalışmak lazım, uzun süreli bir emek vermek gerekiyor galiba. Konunun ehli koreograf arkadaşlar, bedenimize, şarkımıza, sahnemize uygun tatlı koreografiler üretebilir belki. Çünkü şu izlediklerim müsamerece çok. Benim fikrim tabii, naçizane.

Dansına ve sahne şovlarına ‘müsamere’ denilmesine sessiz kalmayan İrem Derici, Ceylan Ertem’e ateş püskürdü.

Instagram’dan Ertem’e cevap veren Derici “Ceylan Türküsev, pejmürde ablam, sen yıllardır şarkı söylemiyorsun, nöbet geçirir gibi öğürüyorsun, biz bir şey diyor muyuz?” diyerek sert bit tepki gösterdi.

‘Bana bulaşmayın’ mesajı veren Derici gündeme gelmek isteyenlerin kendi ismini ve Hadise’yi andığını ima etti. Derici’nin mesajının ardından Ertem’den yeni bir yanıt gelmedi.

Kaynak: Haber Merkezi