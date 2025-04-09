Sanatçı Sevinç Eratalay Gözaltına Alındı
Sanatçı Sevinç Eratalay, gözaltına alındı. Eratalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.
Sol Parti'den yapılan açıklamada, "Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı sebebiyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın." denildi.
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Kaynak: Haber Merkezi
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