Sanatçı Sevinç Eratalay Gözaltına Alındı

Sanatçı Sevinç Eratalay, gözaltına alındı. Eratalay'ın sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım nedeniyle gözaltına alındığı iddia edildi.

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Sanatçı Sevinç Eratalay Gözaltına Alındı

Sol Parti'den yapılan açıklamada, "Devrimci sanatçı Sevinç Eratalay, Mahir Çayan paylaşımı sebebiyle bu sabah evine yapılan operasyonla gözaltına alındı. Halkın devrimci sesini derhal serbest bırakın." denildi.

AYRINTILAR GELİYOR...

Kaynak: Haber Merkezi

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