7 Gazeteciye 'Saraçhane' Davası

Saraçhane'deki protestoları takip ederken gözaltına alınıp kısa süre sonra serbest bırakılan yedi gazeteci hakkında, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’na muhalefet suçlamasıyla dava açıldı.

Son Güncelleme:
7 Gazeteciye 'Saraçhane' Davası

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoları takip eden gazeteciler, 24 Mart’ta gözaltına alınıp 25 Mart’ta tutuklanmış, 27 Mart’ta ise tahliye edilmişti. Aralarında Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray ve Hayri Tunç’un yer aldığı gazeteciler hakkında İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede, "alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı,bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifade edildi.

İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: ANKA

Etiketler
Gözaltı Dava Gazeteci
Son Güncelleme:
Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor Ayakkabılardaki Geçmek Bilmeyen Kötü Kokuyu Anında Silip Götürüyor! Bu Malzemeler Her Evde Bulunuyor
Birgün Yazarı Barış İnce Serbest Bırakıldı Birgün Yazarı Barış İnce Serbest Bırakıldı
RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza RTÜK'ten 4 Televizyon Kanalına Ceza
Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor Aracını Yıkatanlar Dikkat: Bu Yanlış Arabanızı Hurdaya Çeviriyor
ÇOK OKUNANLAR
Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı Ne Koç Holding Ne de Sabancı Holding! Yıldız Holding Rekor Kırdı
Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi Hepsiburada'dan Sonra Türkiye'nin Ünlü e-Ticaret Sitesi Daha Satılıyor! 3 Yılda 3. Kez El Değiştirdi
Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık Sosyal Medya Devinden Canlı Yayın Darbesi! Tümden Yasaklandı, Tek Bir Şartı Var Artık
Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak Otomobil Sektöründe Kırmızı Alarm! Stoklar Bir Bir Tükeniyor! Fiyatlar Rekor Artacak
Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi Sadece 1 Defa Ekiliyor Tam 15 Sene Hasat Ediliyor! Üreticilerin Yeni Gözdesi