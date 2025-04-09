7 Gazeteciye 'Saraçhane' Davası

İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoları takip eden gazeteciler, 24 Mart’ta gözaltına alınıp 25 Mart’ta tutuklanmış, 27 Mart’ta ise tahliye edilmişti. Aralarında Kurtuluş Arı, Gökhan Kam, Bülent Kılıç, Yasin Akgül, Ali Onur Tosun, Zeynep Kuray ve Hayri Tunç’un yer aldığı gazeteciler hakkında İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açıldı.

İddianamede, "alınan ifadelerinde gazetecilik ve foto muhabirliği faaliyeti kapsamında olay yerinde bulunduklarını beyan ettikleri ancak yapılan dosya tetkikinde şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte olay yerinde gazetecilik faaliyetini ifa ettiklerine dair kollukça herhangi bir tespit yapılmadığı,bu kapsamda şüphelilerin beyanlarını doğrulayacak nitelikte delil veya emare elde edilememesi karşında Cumhuriyet Başsavcılığımızca beyanlarına itibar edilmediği" ifade edildi.

İddianame kabul edilirse yedi gazetecinin yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.

Kaynak: ANKA