Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Yıllar Sonraki Değişimiyle Gündem Oldu, Herkes ‘Ne Olmuş Sana’ Dedi

Başrollerini ünlü oyuncular Melek Baykal, Müjdat Gezen, Özkan Uğur, Alişan ve Çağla Şikel'in paylaştığı, SHOW Tv’nin fenomen dizisi Cennet Mahallesi’nin çocuk oyuncusu ‘Aliş’ karakterine hayat veren Seyit Karabulut’un yıllar sonraki değişimi gündem oldu. Cennet Mahallesi’nin Aliş’i bambaşka biri oldu.

2004- 2007 yıllarında reyting rekorları kıran, fenomen dizi Cennet Mahallesi, 3 sezon boyunca ekranlarda kalmış, 119. bölümde ise final bölümüyle seyircisine veda etmişti.

ARTIK 30 YAŞINDA

Roman kültürünün anlatıldığı komedi dizisinde canlandırdığı Aliş karakteri ile hafızalara kazınan çocuk oyuncu Seyit Karabulut’un son hali ortaya çıktı. 30 yaşında olan Karabulut’un son hali sosyal medyada gündem oldu.

SON HALİ GÜNDEM OLDU

Cennet Mahallesi’nin Aliş’i Seyit Karabulut’un son haline sosyal medyada ‘Bu nasıl değişim ben şok’, ‘Cennet Mahallesinde tek gerçek senmişsin kardeşim’, ‘Ne olmuş sana böyle çok değişmişsin’ gibi yorumlar yapıldı.

ROL ARKADAŞI DA ÇOK DEĞİŞMİŞTİ

Aliş’in rol arkadaşı Cennet Mahallesi’nin Ayşe’si Belemir Temizsoy’un da yıllar sonraki değişimi çok konuşulmuştu. Dizide Pembe’nin kızı rolünde yer alan Belemir Temizsoy’un tiyatro ve bale eğitimi aldığı öğrenilmişti. Son halini görenler ünlü oyuncuyu tanımakta epey zorlanmıştı.