Danla Bilic'e Bir Destek de Eski Sevgilisi Çakal'dan Geldi... 'Şiddet Gösteren, Sevgiye Layık Değildir'

Türkiye'de günden güne artan kadına şiddete yönelik kararlı bir mücadele yürütülmedikçe şiddet sarmalı yayılıyor. Son olarak ünlü sosyal medya fenomeni Danla Bilic, eski sevgilisi Berk Çetin tarafından maruz bırakıldığı şiddeti açıkladı. Instagram'da 6 milyondan fazla takipçisi olan Danla Bilic, bir süre önce ayrıldığı jokey Berk Çetin tarafından uzun süre ısrarlı takip, taciz ve fiziksel şiddete maruz bırakıldığını söyledi.

Önceki gece de Berk Çetin tarafından bir spor kulübü tesislerinde fiziksel saldırıya uğrayan Danla Bilic'in yaşadıkları kamera kayıtlarıyla ispatlanırken, sosyal medya fenomenine destek mesajları yağdı. Kadına şiddete karşı birlik olunup ortak bir tepki verilmesi gerektiği fikrinde buluşulan paylaşımlarda, Danla Bilic'e her yönden destek vermeye hazır olduğunu belirten birçok yorum paylaşıldı.

'ŞİDDET GÖSTEREN SEVGİYE LAYIK DEĞİLDİR'

Danla Bilic'e desteğini açıklayan isimlerden biri de, fenomenin eski sevgilisi rapçi Çakal oldu. Açıklamasına başlarken Danla'nın kendisinin eski sevgilisi olduğu hatırlatan Çakal, "Bu artık bir ilişki meselesi değil, bir insanlık meselesi. Bir erkeğin gücünü bir kadının canını yakmak için kullanması hem acizliktir hem de korkaklıktır. Şiddet gösteren, sevgiye layık değildir" ifadelerine yer verdi.

Şiddet gösteren hiç kimsenin sevgiye layık olmadığını vurgulayan Çakal, "Takıntısını aşk sanan karanlığını sahiplenir. Ve cezasız kalan her tehdit, yeni bir kadının hayatına mezar kazmaya başlar" diyerek kadına şiddetin hiçbir şekilde affedilemeyecek bir şey olduğunu işaret etti.

Danla Bilic ile ayrıldıktan sonra da arkadaşlık ilişkilerini sürdüren, hatta fenomenin YouTube'daki podcast programına konuk olarak kendisinin sorularını yanıtlayan Çakal'a sosyal medya kullanıcılarından çok sayıda olumlu yorum geldi. Eski kız arkadaşının maruz kaldığı şiddete tepki göstermesi takdir edilen Çakal, sosyal medya gündemine girerek birçok övgüyle karşılaştı.