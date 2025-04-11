Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü! Pembe'den Sonra Bir Ayrılık İddiası Daha Bomba Gibi Düştü

Altuntaş, merak edilen soruya "Var planlar ama net değil daha canım..." şeklinde yanıt verdi.

Bu belirsiz yanıt, özellikle dizide 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun gidişiyle ilgili söylentileri daha da alevlendirdi. Henüz netleşmiş bir durum olmasa da, bu ihtimal dizi takipçilerini endişelendirmeye yetti.

Gözler şimdi yapım ekibinden ve oyunculardan gelecek resmi açıklamalarda. Kızılcık Şerbeti izleyicisi, yeni gelişmeleri büyük merakla bekliyor.