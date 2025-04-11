Kızılcık Şerbeti'nde Yaprak Dökümü! Pembe'den Sonra Bir Ayrılık İddiası Daha Bomba Gibi Düştü
Show TV'nin sevilen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Pembe'yi canlandıran Sibel Taşçıoğlu'nun vedası sonrası bir ayrılık iddiası daha gündeme bomba gibi düştü.
Kaynak: Birsen Altuntaş
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti, son günlerde oyuncu kadrosundaki sürpriz gelişmelerle gündemde. Sevilen karakter 'Pembe'ye hayat veren Sibel Taşçıoğlu'nun diziden ayrılması izleyicilerde büyük hayal kırıklığı yaratmıştı. Şimdi ise dizide bir ayrılık iddiası daha konuşuluyor.
Gazeteci Birsen Altuntaş’ın sosyal medyada yaptığı bir paylaşım, yeni bir oyuncunun daha projeden ayrılabileceği iddialarını gündeme getirdi.
Bir takipçisinin, "Birsen Hanım başka kimler çıkacak? Sıla Türkoğlu çıkacak mı?" sorusuna Altuntaş, dikkat çekici cevabı verdi.
Altuntaş, merak edilen soruya "Var planlar ama net değil daha canım..." şeklinde yanıt verdi.
Bu belirsiz yanıt, özellikle dizide 'Doğa' karakterine hayat veren Sıla Türkoğlu’nun gidişiyle ilgili söylentileri daha da alevlendirdi. Henüz netleşmiş bir durum olmasa da, bu ihtimal dizi takipçilerini endişelendirmeye yetti.
Gözler şimdi yapım ekibinden ve oyunculardan gelecek resmi açıklamalarda. Kızılcık Şerbeti izleyicisi, yeni gelişmeleri büyük merakla bekliyor.