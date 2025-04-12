Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’ye Büyük Vefasızlık… Herkes Ağlarken Kim Veda Etmedi?
Fenomen dizi Kızılcık Şerbeti’nin Pembe’si ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun diziden ayrılması, sevenlerini yasa boğarken Taşçıoğlu için dizi ekibinden sadece ‘Kıvılcım’ karakterine hayat veren Müjde Evrim Alasya’nın veda mesajı yayınlamaması dikkat çekti.
Kaynak: Müge Dağıstanlı
Show TV’nin 3 sezondur devam eden fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti’ne veda eden isimler arasında bir yenisi daha eklendi. Dizinin başrol oyuncuları arasında yer alan, ‘Pembe’ karakteri ile herkesin beğenisini kazanan ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu, diziden ölerek ayrıldı.
HERKES VEDA MESAJI ATTI AMA...
Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hem Kızılcık Şerbeti fanlarını hem de ekip arkadaşlarını duygulandırırken, Taşçıoğlu veda pastasını keserken gözyaşlarına boğuldu. Tüm sosyal medya bu vedanın çok erken olduğunu konuşurken, Pembe’nin ayrılığının ardından dizinin Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Fatih'i Doğukan Güngör, Nilay'ı Feyza Civelek, Nursema'sı Ceren Karakoç, Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak veda mesajlarını art arda sıraladı.
KIVILCIM SESSİZ KALDI
Kızılcık Şerbeti setinde ünlü oyuncu Sibel Taşçıoğlu’nun ayrılığının ardından paylaşım yapmayan bir oyuncu ise dikkat çekti.
Sunucu Müge Dağıstanlı, sosyal medya hesabından önemli bir detaya dikkat çekti. Dağıstan’ın aktardığına göre Kızılcık Şerbeti’nde ‘Kıvılcım’ karakterine hayat veren oyuncu Müjde Evrim Alasya'nın Taşçıoğlu'na sosyal medya hesapları üzerinden bir veda mesajı paylaşmadığı görüldü. Öte yandan, Alasya’nın veda etkinliğinde de yer almadığı ortaya çıktı.
Alasya’nın sessizliği sonrasında sosyal medyada iki oyuncunun aralarının bozuk olduğu iddiaları gündem oldu.