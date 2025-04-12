Kızılcık Şerbeti’nde Pembe’ye Büyük Vefasızlık… Herkes Ağlarken Kim Veda Etmedi?

HERKES VEDA MESAJI ATTI AMA...

Sibel Taşçıoğlu'nun vedası hem Kızılcık Şerbeti fanlarını hem de ekip arkadaşlarını duygulandırırken, Taşçıoğlu veda pastasını keserken gözyaşlarına boğuldu. Tüm sosyal medya bu vedanın çok erken olduğunu konuşurken, Pembe’nin ayrılığının ardından dizinin Ömer'i Barış Kılıç, Doğa'sı Sıla Türkoğlu, Fatih'i Doğukan Güngör, Nilay'ı Feyza Civelek, Nursema'sı Ceren Karakoç, Abdullah'ı Ahmet Mümtaz Taylan ve Mustafa'sı Emrah Altıntoprak veda mesajlarını art arda sıraladı.