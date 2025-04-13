Jeff Bezos'tan Düğün Öncesi İlginç 'Hediye'... Nişanlısını Uzaya Gönderiyor

Dünyanın en zengin insanlarından Jeff Bezos, İtalya'da düzenleyecekleri görkemli düğün öncesi nişanlısı Lauren Sanchez'i uzaya gönderiyor. Bezos'un sahibi olduğu Blue Origin şirketinin hazırladığı ekipte Katy Perry gibi ünlü isimler de Sanchez'e eşlik edecek.

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Jeff Bezos'tan Düğün Öncesi İlginç 'Hediye'... Nişanlısını Uzaya Gönderiyor

Dünyanın en zengin iş insanlarından olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, iki yıl önce nişanlandığı eski gazeteci Lauren Sanchez ile bu yaz İtalya'nın Venedik kentinde görkemli bir düğünle dünyaevine girecek. Bezos, birçok ünlü ismin de davetli listesinde olduğu düğün öncesi nişanlısı Lauren Sanchez'e bir jestte bulundu.

Lauren Sanchez'i sahibi olduğu Blue Origin şirketi ile uzaya gönderecek olan Bezos, tamamen kadınlardan oluşan bir uçuş ekibi oluşturdu. Şirketin New Shepard uzay aracıyla 11 dakika boyunca uzayda kalacak olan ekipte yine birçok ünlü isim bulunuyor.

Jeff Bezos'tan Düğün Öncesi İlginç 'Hediye'... Nişanlısını Uzaya Gönderiyor - Resim : 1

Sanchez'e bu yolculukta eşlik edecek isimlerden biri, çiftin yakın arkadaşı da olan ABD'li pop yıldızı Katy Perry iken, ünlü haber sunucusu Gayle King, roket mühendisi Aisha Bowe, insan hakları aktivisti Amanda Nguyen ve film yapımcısı Kerianne Flynn de uçuşta yer alacak.

'UÇUŞAN TAKMA KİRPİKLER OLACAK'

Sanchez yolculukla ilgili yaptığı açıklamada, "Kapsülün içinde uçan takma kirpikler olacak. Ama benimkiler yapıştırılmış durumda" dedi. Amanda Nguyen ise yolculukla alakalı "İnsanların bizi böyle görmesinin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Mühendis ve bilim insanı ikilemi, sonra da güzellik ve moda. Kadınlar çok yönlüdür. Ben de ruj süreceğim" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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Amazon Uzay Katy Perry
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