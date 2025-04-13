Ülke Birbirine Girmişti... Hükümet Karşıtı Şarkıya Yayın Yasağı

Afrika'nın en kalabalık ülkesi Nijerya'da getirilen şarkı yasağı gündem oldu. Ulusal Yayın Komisyonu (NBC) tarafından yapılan açıklamada, son günlerde büyük yankı uyandıran, "Babana Söyle" anlamına gelen "Tell Your Papa" adlı şarkının televizyon ve radyo kanallarında yayınlanmasının yasaklandığı duyuruldu.

Açıklamada, şarkının içeriğinin "uygunsuz", "rahatsız edici" ve "kamu ahlakına aykırı" olduğu için yayın yasağı getirildiği iddia edilerek, yayın koduna aykırı hareket eden kuruluşlara yaptırım uygulanabileceği hatırlatıldı.

'BABAN VERDİĞİ SÖZLERİ TUTMADI'

Şarkıcı Eedris Abdulkareem tarafından seslendirilen şarkı, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'yu sert biçimde eleştirirken, Tinubu'nun oğlu Seyi Tinubu'ya hitaben yazılan şarkıda ülkedeki ekonomik sıkıntılar ve güvenlik sorunlarından bahsediliyor. Halkın açlıkla ve zorluklarla mücadele ettiği vurgulanan şarkıda, "Baban insanlara sözler verdi ama tutmadı" deniyor.

Bu hafta başında piyasaya sürülen şarkının, sosyal medyada geniş yankı bulduğu ve kamuoyunda hararetli tartışmalara neden olduğu görüldü.

NE OLMUŞTU?

Nijerya'da Mayıs 2023'te göreve gelen Devlet Başkanı Tinubu, bir dizi ekonomik reform gerçekleştirmişti. Ülkede özellikle uzun süredir uygulanan yakıt sübvansiyonunun kaldırılması sonrası akaryakıt fiyatlarında büyük artış yaşanmış, bu durum temel gıda ve hizmet fiyatlarına da yansımıştı. Nijerya'da yıllık enflasyon geçen yıl boyunca yüzde 30'un üzerinde seyretmişti.

Kaynak: AA