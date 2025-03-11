Apartheid Karşıtı Güney Afrikalı Sanatçı Fugard Yaşamını Yitirdi

Apartheid'e karşı duruşuyla tanınan oyun yazarı, yönetmen ve aktör Athol Fugard hayatını kaybetti. Güney Afrika Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Fugard'ın mirasını onurlandırarak bir taziye mesajı yayımladı.

Apartheid Karşıtı Güney Afrikalı Sanatçı Fugard Yaşamını Yitirdi

Güney Afrika Cumhurbaşkanı Cyril Ramaphosa, dünya çapında "Kanlı Düğüm" ve "Efendi Harold ve Çocuklar" gibi eserleriyle Apartheid'e karşı duruşuyla bilinen oyun yazarı, romancı, yönetmen ve aktör Athol Fugard'ın hayatını kaybettiğini açıkladı.

Güney Afrika hükümeti, Fugard'ın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Güney Afrika'nın Stellenbosch şehrindeki evinde yaşamını yitirdiğini doğruladı.

CUMHURBAŞKANI: ADALETSİZLİKLERE KARŞIYDI

Cumhurbaşkanı Ramaphosa, Fugard'ın ölümüne ilişkin yaptığı açıklamada, Güney Afrika ulusunun kültürel ve sosyal yapısını şekillendiren eserler veren yazarın vefatına üzüldüğünü belirtti.

Fugard'ı "olağanüstü zamanlarda olağanüstü bir hikaye anlatıcısı" olarak tanımlayan Ramaphosa, yazarın Güney Afrika halkı tarafından her zaman hatırlanacağını belirtti.

Apartheid Karşıtı Güney Afrikalı Sanatçı Fugard Yaşamını Yitirdi - Resim : 1

Ramaphosa, "Athol Fugard, ardında bıraktığı etkileyici eserlerin ötesinde, kendi adlarına yapılan adaletsizliklere kayıtsızca göz yuman milyonlarca beyaz Güney Afrikalı arasında aykırı bir isim olarak hatırlanacaktır" ifadesini kullandı.

BAŞBAKAN: MİRASI YAŞAMAYA DEVAM ETSİN

Western Cape Eyalet Başbakanı Alan Winde ise Fugard'ın ortak kültürel mirasta silinmez izler bıraktığını belirterek, "Ülkemizin siyasi ve kültürel yapısına ilişkin keskin anlayışı eşsizdir. Kendisini çok özleyeceğiz. Düşüncelerim ailesi ve sevdikleriyle birlikte. Mirası tiyatrolarda ve ötesinde yaşamaya devam etsin" ifadelerine yer verdi.

Apartheid'e karşı mücadelenin ikonu haline gelen ve 92 yaşında hayatını kaybeden Fugard'ın altı oyunu Broadway'de sahnelendi.

Blood Knot, Boesman and Lena, Sizwe Banzi is Dead, The Island, Oscar ödüllü Tsotsi ve The Road to Mecca, Fugard'ın uluslararası bilinen eserleri arasında yer alıyor.

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Kaynak: AA

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Güney Afrika 8 Mart Dünya Kadınlar Günü
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