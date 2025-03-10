Sanatçı ve Yazarlardan Suriye'deki Aleviler İçin Çağrı

Sanatçı, yazar ve insan hakları savunucuları, Suriye’de Alevilerin yoğun yaşadığı Lazkiye, Tartus ve Humus'taki saldırılara dikkat çekmek amacıyla bir açıklama yayımladı. Açıklamada, bölgedeki insan hakları ihlallerine karşı kamuoyunun harekete geçmesi çağrısı yapıldı.

İmzacılar, Suriye’de yeni cihatçı rejimin, Alevi nüfusa karşı sistematik bir zulüm başlattığını ve bu süreçte sadece Alevilerin değil, Dürziler, Ezidiler, Ortodoks Rumlar, Ermeniler, Süryaniler, Kürtler, Çerkesler, laikler ve kadınların da tehdit altında olduğunu belirtti.

Açıklamada, "Bu sistematik saldırılar sonucu yüzlerce Alevi kardeşimiz hayatını kaybetti, binlerce insan zorla evinden sürgün edildi" ifadelerine yer verildi.

'SÖZÜMÜZÜ YAYIN'

Sanatçılar ve aydınlar, yaşananların Türkiye için de büyük bir endişe kaynağı olduğuna dikkat çekerek, Alevilerin bu toprakların tarihinin ve kültürünün ayrılmaz bir parçası olduğunun altını çizdi.

Açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Benzer acıları defalarca yaşamış bir ülke olarak, hemen yanı başımızda yaşanan gelişmelerin bizleri de kaygılandırması kaçınılmazdır. Yunus, Mevlana, Hacı Bektaş’tan devraldığımız kültürümüz insanı yüceltir ve onun yanında durur. Büyüklerimiz 'yetmiş iki millete aynı gözle' bakmayı fısıldamıştır kulağımıza. O yüzdendir ki hiçbir kötülüğe kayıtsız kalamayız."

Sanatçılar ve insan hakları savunucuları, tüm halkı bu gidişata karşı birlik olmaya ve yetkilileri harekete geçmeye çağırarak, "Sesinizi sesimizin yanına katın, siz de imza verin, sözümüzü yayın" ifadeleriyle dayanışma çağrısında bulundu.