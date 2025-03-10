ABD'de Kapısı Açık Havalanan Uçak Huzurevinin Otoparkına Düştü, Çok Sayıda Yaralı Var

ABD'de bir küçük uçak, huzurevinin otoparkına düştü. Kazada çok sayıda kişinin yaralandığı bildirildi.

Son Güncelleme:
ABD'de Kapısı Açık Havalanan Uçak Huzurevinin Otoparkına Düştü, Çok Sayıda Yaralı Var

Dünyada son dönemde uçak kazalarında artış yaşanırken, son olarak ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kapısı açık havalanan ve acil iniş talebinde bulunan küçük uçak bir huzurevinin otoparkına çakıldı.

Pensilvanya eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde, kalkış sırasında kapısı açık olduğu bildirilen küçük uçak, banliyödeki bir otoparka düşerek yandı. Konuya ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamada, uçağın pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalandığını ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istediği bildirildi.

Pilotun acil iniş talebinde bulunduğu ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı belirtildi. Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç yandı. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na iki sokak uzaklıkta olduğu ve 'Fairview Meadows' adlı bir huzurevine hizmet verdiği kaydedildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Havada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş YaptıHavada Panik Anları: Kokpitten Duman Çıktı, Uçak Acil İniş YaptıDünya
Kadın Düşmanlığının Sertifikası... Bir Ayda 5 Uçak Kazası Oldu, Sadece Birinde İhale Pilota Kaldı!Kadın Düşmanlığının Sertifikası... Bir Ayda 5 Uçak Kazası Oldu, Sadece Birinde İhale Pilota Kaldı!Dünya

Kaynak: DHA

Etiketler
ABD Uçak kazası Uçak
Son Güncelleme:
Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü Romanya Sokağa Döküldü
ABD ve Rusya’dan BM’ye Acil ‘Suriye’ Çağrısı ABD ve Rusya’dan BM’ye Acil ‘Suriye’ Çağrısı
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor Türkiye’de En Çok Kullanılan 30 Soyadı Belli Oldu! Soyadını Değiştirenler Bile Bunları Tercih Ediyor
ÇOK OKUNANLAR
Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi Her Satırı Kan Dondurucu! 'Sana Büyü Yaptım' Dedi, Genç Kadını İntihara Sürükledi
Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var Dikkat Çeken Kabine Kulisi: Listede 3 Bakanın İsmi Var
Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı Deniz Baykal'a Kaset Kumpasının Kilit İsmi 15 Yıl Sonra Yakalandı
Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı Çığlık Terapisi Nedir ve Faydaları Nelerdir? Çığlık Terapisi Nasıl Ortaya Çıktı
Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir Son Ankette Bir Partiden Sürpriz Yükseliş! Seçim Yarışında Tüm Dengeleri Değiştirebilir