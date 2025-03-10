ABD'de Kapısı Açık Havalanan Uçak Huzurevinin Otoparkına Düştü, Çok Sayıda Yaralı Var

Dünyada son dönemde uçak kazalarında artış yaşanırken, son olarak ABD’nin Pensilvanya eyaletinde kapısı açık havalanan ve acil iniş talebinde bulunan küçük uçak bir huzurevinin otoparkına çakıldı.

Pensilvanya eyaletine bağlı Lancaster County bölgesinde, kalkış sırasında kapısı açık olduğu bildirilen küçük uçak, banliyödeki bir otoparka düşerek yandı. Konuya ilişkin yetkililerin yaptığı açıklamada, uçağın pazar günü öğleden sonra planlandığı gibi havalandığını ancak kapısının açık olması nedeniyle hemen geri dönmek istediği bildirildi.

Pilotun acil iniş talebinde bulunduğu ancak açık kapaktan kaynaklanan rüzgar nedeniyle telsiz bağlantısında sorun yaşandığı belirtildi. Fairview Drive ile Meadowview Court arasında düşen uçak, büyük bir yangına yol açarken, otoparktaki birçok araç yandı. Yetkililer, kazada çok sayıda yaralı bulunduğunu bildirdi.

Kazanın yaşandığı otoparkın, Lancaster Havaalanı'na iki sokak uzaklıkta olduğu ve 'Fairview Meadows' adlı bir huzurevine hizmet verdiği kaydedildi. Yetkililer, uçakta kaç kişinin bulunduğuna dair net bilginin teyit edilemediğini açıkladı. Olayla ilgili inceleme devam ediyor.

Kaynak: DHA