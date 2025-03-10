Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü

Romanya Merkez Seçim Komisyonu, iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminde en çok oy alan, Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden adaylığını onaylamadı. Bunun üzerine sokağa dökülen Georgescu destekçileri, polis ile karşı karşıya kaldı.

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Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü

Son dönemde siyasi tansiyonun yükseldiği Romanya'da Merkez Seçim Komisyonu (BEC), Kasım 2024'te gerçekleştirilen ve iptal edilen cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu birinci sırada tamamlayan Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Calin Georgescu'nun yeniden adaylığına onay vermedi.

BEC'den yapılan yazılı açıklamada, 4 Mayıs'ta Romanya'da yeniden yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimi için 4 bağımsız adayın başvurularının incelendiği, Batı ve NATO karşıtı tutumuyla bilinen Georgescu'nun yeniden adaylık başvurusunun reddedildi belirtildi.

Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü - Resim : 1

Açıklamada, 2 bağımsız aday için de aynı kararın alındığı bildirildi. Ayrıca bağımsız adaylardan birinin başvurusunun kabul edildiği aktarılırken, detaylı açıklamanın daha sonra yayımlanacağı ifade edildi.

GEORGESCU'DAN TEPKİ: DİKTATÖRLÜK ALTINDAYIZ

Georgescu, adaylığının reddedilmesinin ardından yaptığı açıklamada, Avrupa'nın "diktatörlük" altında olduğunu iddia ederek, "Romanya'da demokrasi düşerse tüm demokrasi dünyası da düşer" değerlendirmesinde bulundu.

Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü - Resim : 2

GEORGESCU DESTEKÇİLERİ İLE POLİS KARŞI KARŞIYA

Ret açıklamasının ardından çok sayıda Georgescu destekçisi BEC binası önünde toplandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, toplanan kalabalık ve binayı koruyan polis arasında arbede yaşandığı görüldü. Kalabalığın güvenlik koridorunu aşmaya çalıştığı anlar kaydedildi.

Avrupa'da 'Seçim' Krizi: Romanya Sokağa Döküldü - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Romanya'da cumhurbaşkanlığı seçiminin 24 Kasım 2024'te yapılan ilk turunda Batı ve NATO karşıtı bağımsız aday Georgescu, oyların yüzde 22,95'ini alarak birinci olmuş, merkez sağdaki Romanya Birliğini Kurtarın Partisinden Elena Lasconi yüzde 19,17 oy alarak ikinci tura yükselmişti.

İtirazlar sonucu Romanya Anayasa Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin ilk turunu iptal etmişti. Georgescu, iptal kararına itiraz etmiş, önce Bükreş Temyiz Mahkemesi, ardından Romanya Yüksek Mahkemesi, cumhurbaşkanlığı seçiminin iptal edilmesi kararının geçerli olduğuna hükmetmişti.

Seçmenler, yeni cumhurbaşkanını belirlemek üzere ilk tur için 4 Mayıs'ta, ikinci tur için 18 Mayıs'ta sandık başına gidecek.

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Kaynak: AA

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