Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti

Kanada’da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Parti’nin yeni lideri oldu. Carney ilk turda oyların yüzde 85, 9'unu aldı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kanada'yı ilhak' açıklamalarıyla ilgili konuştu. Amerika'nın Kanada'nın kaynaklarını istediğini söyleyen Carney, “Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika’nın bir parçası olmayacak.” dedi. Kanada’nın çok kültürlü yapısını vurgulayan Carney, ülkenin kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Liberal Parti’nin liderliğini devralan Carney, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yerine geçerek partisini 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

NE OLMUŞTU?

Trudeau, parti içindeki memnuniyetsizlik ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle istifa baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ocak ayında yaptığı açıklamada Trudeau, yeni bir lider seçildikten sonra görevinden ayrılmayı düşündüğünü belirterek, Kanada Ulusal Parlamentosu’nda tıkanıklığın giderilmesi ve yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söylemişti.

Kaynak: AA