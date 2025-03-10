Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti

Kanada’da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, Liberal Parti’nin liderlik yarışını kazanarak partinin yeni lideri oldu. Carney, ilk turda oyların yüzde 85,9’unu alarak büyük bir zafer elde etti.

Son Güncelleme:
Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti

Kanada’da eski Merkez Bankası Başkanı Mark Carney, iktidardaki Liberal Parti’nin yeni lideri oldu. Carney ilk turda oyların yüzde 85, 9'unu aldı.

Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti - Resim : 1

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından konuşan Carney, ABD Başkanı Donald Trump'ın 'Kanada'yı ilhak' açıklamalarıyla ilgili konuştu. Amerika'nın Kanada'nın kaynaklarını istediğini söyleyen Carney, “Amerika, Kanada değil. Kanada hiçbir zaman, hiçbir şekilde Amerika’nın bir parçası olmayacak.” dedi. Kanada’nın çok kültürlü yapısını vurgulayan Carney, ülkenin kaynaklarının korunması gerektiğine dikkat çekti.

Liberal Parti’nin liderliğini devralan Carney, Kanada Başbakanı Justin Trudeau’nun yerine geçerek partisini 20 Ekim'e kadar yapılması planlanan genel seçime hazırlayacak.

Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti - Resim : 2

NE OLMUŞTU?

Trudeau, parti içindeki memnuniyetsizlik ve düşen kamuoyu desteği nedeniyle istifa baskılarıyla karşı karşıya kalmıştı.

Ocak ayında yaptığı açıklamada Trudeau, yeni bir lider seçildikten sonra görevinden ayrılmayı düşündüğünü belirterek, Kanada Ulusal Parlamentosu’nda tıkanıklığın giderilmesi ve yeni bir başlangıç yapılması gerektiğini söylemişti.

Kanada, ABD'den Şikayetçi OlduKanada, ABD'den Şikayetçi OlduDünya
Hepsine Ek Gümrük Tarifesi Getirmişlerdi! 3 Ülkeden 1,4 Trilyon Liralık İthalatHepsine Ek Gümrük Tarifesi Getirmişlerdi! 3 Ülkeden 1,4 Trilyon Liralık İthalatEkonomi

Kaynak: AA

Etiketler
Mark Carney Kanada Seçim Donald Trump
Son Güncelleme:
Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor Kilo Vermek İsteyenler Mum Gibi Eriyecek! Günde Bir Tane Tüketen İpince Kalıyor
İsrail'den Skandal 'Gazze' Kararı: Elektriksiz Bırakılacak İsrail'den Skandal 'Gazze' Kararı
Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu! Manipüle Edildiğinizi Nasıl Anlarsınız? İşte Manipülasyon Anlama ve Kışkırtmanın Yolu!
Türkiye Dahil 5 Ülke Operasyon Merkezi Kuracak! İşte Beşli Güvenlik Zirvesi'nde Alınan Kararlar Türkiye Dahil 5 Ülkeden Ortak Bildiri
ÇOK OKUNANLAR
KABİNE TOPLANTISI SON DAKİKA | Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Kritik Saate Geri Sayım: Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden Bayram İkramiyesinde Sona Gelindi! Emekliye 3 Ayda 3 Ödeme Birden
Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür Bolu'daki Hastanenin Mimarından Korkutan İtiraf: Bu Yapı İnsanları Öldürür
Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti! Yeni Başbakan Carney, Trump'a Resti Çekti Kanada'da İktidar Partisinin Lideri Değişti
İş Yerinde Korkunç Mobbing! Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı Ece Gürel'in Son Mesajlaştığı Arkadaşının İfadesi Ortaya Çıktı
CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme CHP Eski Lideri Deniz Baykal'a Kaset Kumpasında Yeni Gelişme