İsrail'den Skandal 'Gazze' Kararı: Elektriksiz Bırakılacak

İsrail, Gazze Şeridi'ne elektrik tedariğini derhal kesme kararı aldı. İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız" ifadesini kullandı.

İsrail'den Skandal 'Gazze' Kararı: Elektriksiz Bırakılacak

İsrail, ateşkes anlaşmasının 42 günlük birinci aşamasının sona ermesinin ardından Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım malzemesinin girişini durdurmuştu. Başbakan Netanyahu, Hamas'ı esirleri teslim etmemesi durumunda "daha ileri adımlar" atmakla tehdit etmişti.

GAZZE'NİN ELEKTRİĞİ KESİLECEK

The Times of Israel gazetesinin haberine göre, İsrail Enerji Bakanı Eli Cohen, Gazze Şeridi’ne elektrik tedarikinin durdurulması yönünde talimat verdiğini duyurdu.

Habere göre, Cohen, "Tüm esirlerin dönmesi için elimizdeki tüm araçları kullanacağız." ifadesini kullandı. Bakan Cohen'in İsrail Elektrik Şirketi'ne (IEC) Gazze Şeridi'nin santrallerine elektrik satışını durdurma emri verdiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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