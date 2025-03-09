ABD ile Hamas Arasındaki Esir Takası Görüşmelerinde Gelişme

ABD ile Hamas arasındaki İsrail'le karşılıklı esir takasına ilişkin görüşmelerde ilerleme sağlandığı açıklandı.

ABD ile Hamas Arasındaki Esir Takası Görüşmelerinde Gelişme

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, İsrail, ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini bildirdi.

Görüşmelerde ilerleme sağlandığına ilişkin Hamas ve Washington'dan henüz bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un Hamas ile ateşkes anlaşmasının ilk aşamasının uzatılmasını ele almak üzere salı günü bölgeyi ziyaret edeceği kaydedildi.

Kaynak: AA

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